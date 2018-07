Vibo Valentia | uccide la moglie e si impicca a un albero

Terremoto oggi in Calabria/ Ingv - ultime scosse : sisma M 3.7 al largo di Vibo Valentia (30 luglio 2018) : Terremoto oggi in Calabria . Ingv , ultime scosse : sisma M 3.7 al largo di Vibo Valentia (30 luglio 2018) . Trema la terra nel sud dell'Italia dopo alcune scosse nelle scorse ore(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:27:00 GMT)

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - punti non conformi nella provincia di Vibo Valentia : ll servizio tematico Acque del Dipartimento provincia le di Vibo Valentia dell’Arpacal ha trasmesso questa mattina ai Comuni di Pizzo Calabro, Vibo Valentia e Tropea il risultato delle analisi delle acque di balneazione effettuato il 25.07. 2018 che hanno dato esito di non conformi tà rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. Si tratta dei punti : Comune di Pizzo Calabro: punto di prelievo denominato Porticciolo (Numind ...

Ndrangheta - trovate 26mila piante di marijuana : scacco al clan di Vibo Valentia - 18 arresti : La Questura ha scoperto i 'giardini segreti' del clan Mancuso di Vibo Valencia, in cui veniva coltivata marijuana per un valore di 20 milioni di euro. A capo dell’associazione Emanuele Mancuso. arresti a Nicotera, Vibo, Joppolo, Limbadi e Capistrano. Droga coltivata in provincia e spacciata in tutta Italia.Continua a leggere