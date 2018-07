' Via dagli uffici' | la linea dura dell' Anm contro gli ex autisti

Vela - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Obiettivo vittoria per Ruggero Tita e Caterina Banti. FlaVia Tartaglini da podio : L’Italia della Vela si appresta a vivere il grande appuntamento di questa stagione. Ad Aarhus, in Danimarca, vanno in scena i Mondiali delle classi olimpiche. Un totale di oltre 1.100 equipaggi, tutti insieme per un appuntamento che si rinnova ogni quattro anni e che rappresenta il primo passo verso le Olimpiadi (le rassegne iridate delle singole classi sono a cadenza annuale). In Danimarca, infatti, saranno assegnati i primi pass per ...

Appello respinto - Via medaglie a 2 russe : ANSA-AP, - LOSANNA , SVIZZERA, , 26 LUG - Il Tribunale di Arbitrato dello Sport , Tas, di Losanna ha respinto il ricorso di due atlete russe positive per doping dopo i controlli effettuati con nuovi metodi e quindi private delle medaglie vinte alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Clima shock - la ScandinaVia come il Mediterraneo : 33 gradi al Polo e Svezia devastata dagli incendi : Luglio estremo in tutto il mondo, con un caldo record che sta investendo le regioni Settentrionali del nostro globo. Norvegia, Svezia, Finlandia e persino Scandinavia, dove il termometro ha raggiunto i 30 °C. Temperature altissime in molte città: a Oslo sono stati registrati 28,1°C, a Helsinki 31,2°C e a Stoccolma sono stati raggiunti addirittura i 33,5°C. Si tratta di un caldo senza precedenti. Il centro di Helsinki, in Finlandia, ha superato ...

Findus : rischio listeria - Via dagli scaffali alcune partite di minestrone surgelato : Findus, marchio leader del mercato dei surgelati, nei giorni scorsi ha avviato, in tutta Italia, una campagna di richiamo. L'azienda sta ritirando dagli scaffali di negozi e supermercati 4 tipologie del suo minestrone surgelato. Il sospetto è che alcuni lotti possano contenere verdure contaminate dal pericoloso batterio [VIDEO] listeria monocytogenes. Secondo quanto comunicato in una nota, saranno ritirati 8 lotti di minestrone Tradizione ...

Mercato NBA : Tony Parker dopo 17 Via dagli Spurs - contratto di 2 anni con Charlotte : La notizia è di quelle a cui si fa fatica a credere, nonostante sia già stata riportata da tutti i principali beat-writer americani: Tony Parker e i San Antonio Spurs si dicono addio dopo 17 anni ...

"Donne del Pd - fatevi stuprare dagli immigrati". Il caso dell'hater che insultò Stefania Gasparini archiViato dal giudice : Il commento "Piddine, fatevi stuprare dagli immigrati", pubblicato lo scorso settembre sulla pagina Facebook dell'assessore all'istruzione del Comune di Carpi, Stefania Gasparini, non costituisce reato di diffamazione. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari, che ha così archiviato il caso. L'assessore Gasparini ha commentato: "Sono esterrefatta". Araccontare la storia è la Gazzetta di Modena, che ha riportato le ...

Festa San Pietro a Modica - raccolta rifiuti regolare in Viale Medaglie d'Oro : L'assessore Lorefice comunica ai cittadini residenti nelle zone interessate dalla Festa di San Pietro che la raccolta dei rifiuti avverrà normalmente

Mercato NBA : Austin Rivers Via dai Clippers - arriva Marcin Gortat dagli Wizards : Per la prima volta in NBA un padre allenatore saluta suo figlio giocatore, non prima però di aver ceduto controvoglia lo scettro di GM. Fino a quando è toccato a Doc Rivers gestire il Mercato dei ...

Via le bottiglie di plastica dagli edifici pubblici : Ogni anno nel mondo finiscono in acqua dagli 8 ai 10 milioni di tonnellate di spazzatura, e il 75% è costituito da plastica che, aggregandosi a seguito delle correnti marine, crea immense isole di ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - medaglie a volontà! SilVia SemerORO - sul podio anche Cardin - Lallo e Jendoubi : Ci si aspettava molto di più dall’Italia del Karate in questa prima giornata sul tatami del Cambrils Pavillion alla diciottesima edizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Certo, le medaglie sono arrivate, soprattutto l’oro di Silvia Semeraro, ma nel complesso sono meno di quante si immaginasse alla vigilia e meno preziose delle aspettative. Il medagliere azzurro del Karate per la prima giornata è di un oro e di tre bronzi ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Cappai - Vianello e Manfredonia guidano una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...

Boxe - Europei femminili 2018 : MEDAGLIA D’ORO PER FLAVia SEVERIN! Che trionfo per l’azzurra : schiantata la russa Tkacheva! : Gli Europei femminili di Boxe si chiudono in trionfo per l’Italia. Nell’ultima giornata, FLAVIA Severin ha conquistato la MEDAGLIA d’oro nella categoria +81 kg battendo in finale la russa Kristina Tkacheva per verdetto unanime. Sventola il tricolore all’Asics Arena di Sofia ed è la prima volta in questa rassegna continentale: quella della Severin, infatti, era la prima e unica finale per l’oro disputata da ...

Dagli Usa Via a dazi su alluminio e acciaio contro Ue - Canada - Messico - : Finita la tregua: Trump ha deciso di non prorogare l'esenzione teporanea concessa all'Unione europea. Dalla mezzanottte del 1° giugno verranno applicate imposte del 25% sull'acciaio e del 10% sull'...