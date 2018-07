Vettel-Hamilton | il duello un anno dopo | il tedesco ha 13 punti in meno | +25 per l' inglese

Strategie alternative per Hamilton e Vettel all’Hungaroring : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria con una strategia a una sosta da ultrasoft a soft dopo essere partito dalla pole. Sebastian Vettel ha optato per una tattica alternativa a una sosta da soft a ultrasoft: una scelta che gli ha permesso di arrivare 2° al traguardo. Stessa strategia anche per Daniel Ricciardo, […] L'articolo Strategie alternative per Hamilton e Vettel all’Hungaroring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Ungheria : vince Hamilton - 2° Vettel - 3° Raikkonen - Bottas penalizzato di 10' : Oggi il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partirà dal primo posto in griglia e Bottas dal secondo. Terzo Kimi Raikkonen con la Ferrari, quarto Sebastian Vettel. Verstappen con la Red Bull ...

F1 – Seb - che riflessi! Vettel in conferenza stampa spiazza Hamilton con… una mosca [VIDEO] : Sebastian Vettel e la mosca in conferenza stampa: il tedesco della Ferrari spiazza Lewis Hamilton, che divertimento all’Hungaroring Tante emozioni ieri al Gp d’Ungheria: Lewis Hamilton ha conquistato una preziosissima vittoria, che gli permette di andare in vacanza con un ottimo gap in classifica piloti. Non male le Ferrari di Vettel e Raikkonen, entrambi sul podio, alle spalle del britannico della Mercedes. Tra penalizzazioni, ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton va in vacanza sulle ali dell'entusiasmo - Vettel si mangia le mani : Un gap inatteso visti i valori in campo, ma che il campione del mondo si è meritato, disputando, forse, la sua migliore annata della carriera. L'inglese lo conosciamo. Quando qualcosa non va per il ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton va in vacanza sulle ali dell’entusiasmo - Vettel si mangia le mani : E così, dopo dodici appuntamenti, il Mondiale 2018 di Formula Uno va in vacanza. La sosta agostana (che si concluderà nel fine settimana del 26 agosto con il Gran Premio del Belgio) permetterà ai piloti di ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione che ai annuncia quanto mai infuocato, ed ai team di finalizzare gli ultimi miglioramenti alle rispettive vetture. Chi ci arriva con il vento in poppa è sicuramente Lewis Hamilton. Il ...

Formula 1 - GP Ungheria : Vettel stupisce Hamilton e prende al volo una mosca : Quelli con qualche anno in più sul groppone se lo ricorderanno il maestro Kesuke Miyagi , tra i protagonisti di Karate Kid , tetralogia di metà anni Ottanta in cui un giovanissimo americano diventa ...

VIDO F1 - highlights GP Ungheria 2018 : dominio Hamilton - Vettel secondo dopo il contatto con Bottas : Il GP di Ungheria 2018 Ci ha regalato grandi emozioni in un pomeriggio davvero torrido. La gara dell’Hungaroring è stata vinta meritatamente da Lewis Hamilton che ha trionfato scattando dalla pole position. Tutto facile per il Campione del Mondo che si è imposto con autorevolezza senza faticare. Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo un bel sorpasso nel finale su Valtteri Bottas, poi quinto alle spalle anche ...

Hamilton vince davanti a Vettel e allunga in classifica : Il sole torna a splendere nel cielo di Budapest ma la nuvoletta nera di fantozziana memoria non lascia il box della Ferrari. Costretto a inseguire, Sebastian Vettel prova a sparigliare le carte ...

Vettel : 'Il secondo posto era il massimo'. Hamilton : 'La vottoria è un bonus' : 'Il secondo posto non era quello che volevamo per questo fine settimana, ma è stato il massimo che abbiamo potuto raggiungere'. Così Sebastian Vettel, dopo il Gp d'Ungheria, vinto da Lewis Hamilton, ...

Gp Ungheria : vince Hamilton - Vettel e Raikkonen sul podio : Roma, 29 lug., askanews, - Il britannico Lewis Hamilton vince all'Hungaroring il Gp di Ungheria, dodicesima prova del mondiale di F1, ultima prima della pausa estiva. Gara in solitaria di Hamilton ...

F1 - Gp Ungheria : vince Hamilton - Vettel secondo e Raikkonen terzo : Ringrazio il team per il lavoro che hanno fatto', ha spiegato il campione del mondo in carica. Ora il 'Circus' si prende una pausa per tornare con il Gran Premio del Belgio a fine agosto: 'A me non ...

Gp d’Ungheria - vince Hamilton davanti alle Ferrari. Tra Vettel e Bottas battaglia con contatto : La legge di Hamilton. Il campione del mondo vince anche il Gran premio di Ungheria e allunga a +24 nel Mondiale su Sebastian Vettel, partito quarto e arrivato secondo grazie al sorpasso al via su Raikkonen e quello a cinque secondi dalla fine su Bottas, con tanto di contatto. Fortunatamente, nonostante l’ala anteriore della Mercedes numero 77 avess...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

F1 Ungheria - Hamilton davanti a Vettel e Raikkonen : Il ventiseiesimo giro va appuntato con matita rossa: pit stop per Hamilton, gomma gialla per la sua Mercedes, Vettel si porta in testa e al rientro di Hamilton ha oltre 13'' sul campione del mondo. ...