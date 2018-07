Veronica Panarello | querelata dal suocero Caso Lorys | aveva minacciato Andrea Stival

Caso Lorys - Veronica Panarello querelata dal suocero : “Mi ha minacciato” : Andrea Stival ha querelato per minacce la nuora, Veronica Panarello, per le frasi rivolte contro di lui dopo la lettura della sentenza al tribunale di Catania. "Sei contento? E allora sai che ti dico? Prega Dio che ti trovo morto perché ti ammazzo con le mie mani". La Panarello accusa il suocero di essere il vero assassino del piccolo Lorys.Continua a leggere

Veronica Panarello condannata/ Davide Stival : “Volevo la verità su Lorys - invece ha urlato. Non è più lei...” : Veronica Panarello condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio e occultamento di Lorys. L'ex marito Davide Stival: “Volevo la verità, invece ha inveito. Non la riconosco più”(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Sentenza Veronica Panarello - le lacrime dopo la rabbia : “Come ha fatto mio marito a sedere vicino all’assassino di Lorys?” : L'avvocato di Veronica Panarello racconta a Fanpage.it cosa è successo dopo lo scoppio d'ira della mamma di Lorys alla lettura della Sentenza di condanna a 30 anni. "dopo aver inveito contro il suocero Andrea Stival, seduto in aula al fianco del figlio Davide, Veronica è scoppiata in un pianto dirotto: come fa il mio ex a sedere accanto all'assassino di suo figlio?'.Continua a leggere

Francesco Villardita - avvocato di Veronica Panarello : "Mi ha detto : 'quando esco - uccido Andrea Stival'" : Dopo la lettura della sentenza, che l'ha condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del figlio Loris, Veronica Panarello si è scagliata contro il suocero, Andrea Stival. "Sei contento? È tutta colpa tuta, ma ti ammazzo con le mie mani quando esco".Parole confermate dall'avvocato della donna, Francesco Villardita, che ha commentato lo scatto d'ira della sua assistta: "Veronica ce l'aveva con il ...

Veronica Panarello condannata a 30 anni : in aula al suocero urla «t'ammazzo» : Veronica Panariello dovrà scontare 30 anni di carcere. La Corte d'assise d'appello di Catania ha infatti confermato la condanna a carico della donna accusata dell'omicidio e...

Omicidio Loris Stival - La Corte conferma 30 anni a Veronica Panarello : L a Corte d'Assise d'appello di Catania ha confermato la condanna a trent'anni per Veronica Panarello, accusata dell'Omicidio del figlioletto Loris di 8 anni, e dell'occultamento del suo cadavere. I ...

