Venezuela | inflazione alle stelle | Maduro toglie cinque zeri al bolivar

Fmi: allarme Venezuela, inflazione verso 1.000.000%

Venezuela: Fmi prevede inflazione a 1'000'000%

Fmi shock : inflazione Venezuela al milione per cento : Numeri da capogiro quelli che secondo l'Fmi toccherà il Venezuela per l'inflazione: il milione per cento. L'economia di Caracas, sostiene il fondo guidato da Christine Lagarde, subirà una contrazione del 18%, registrando così il terzo anno di fila con una contrazione a due cifre.

Venezuela - per il Fondo Monetario l'inflazione raggiungerà il milione per cento : Per l'fmi, che ad aprile aveva stimato per il 2018 un'inflazione al 13.000%, l'economia Venezuelana quest'anno subirà una contrazione del 18%; sarebbe il terzo anno di fila con una contrazione a due ...

Venezuela, Parlamento denuncia: inflazione 2018 al 46.305%