Venerdì 3 agosto si corre la Notturna di San Jacopo

Prosegue ALLEGRO CON BRIO 2018. Mercoledì 1 agosto clownerie e proiezione film.Venerdì 3 Matthias Martelli Il mercante di monologhi. Antonio ... : Un'esperienza unica e intensa adatta a tutte le età, che permette di godere da vicino di spettacoli davvero originali. Durante gli intervalli fra gli spettacoli, il pubblico può stare nell'area ...

Verbania Street Art. Appuntamento finale Venerdì 3 agosto a Pallanza; nelle vie e piazze dalle ore 18.30 tanta musica - ristoranti diffusi - ... : ... ristoranti diffusi, artisti di strada, angolo bimbi, spettacoli di magia e altri momenti di intrattenimento . Soddisfatta per questo risultato la Pro Loco, che con Comune e Associazione Commercianti ...

Letterio canta Modugno - appuntamento Venerdì 3 agosto a Mondello : Il prossimo venerdì 3 agosto al teatro Vito Zappalà di Mondello, Letterio e la sua band, ritornano sul palco da dove hanno lanciato splendide note musicali per le realizzazioni degli spettacoli ...

Velvet Collection : anticipazioni ultima puntata di Venerdì 3 agosto 2018 : Velvet Collection Dieci episodi da cinquanta minuti circa ciascuno, per un totale di cinque prime serate di Rai 1, catapulteranno il pubblico nelle atmosfere degli anni ‘70, mettendo nuovamente al centro della scena abiti ed intrighi: Velvet Collection, spin off di Velvet, terrà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. Velvet Collection: ...

Le Verità Nascoste : anticipazioni ultima puntata di Venerdì 3 agosto 2018 : Le Verità Nascoste In contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5 è in onda la miniserie Le Verità Nascoste. puntata dopo puntata, ecco quel che accadrà nel nuovo giallo della rete ammiraglia di Mediaset. Protagonista una ragazzina scomparsa che ricompare improvvisamente dopo diversi anni. Cosa è accaduto? anticipazioni Le Verità Nascoste Decima e ultima puntata (3 agosto 2018) Al funerale di Enrique, l’intera famiglia riappare ...

VELVET COLLECTION - anticipazioni ultima puntata di Venerdì 3 agosto : anticipazioni quinta ed ultima puntata di VELVET COLLECTION, in onda venerdì 3 agosto 2018 su Rai 1 in prima serata: Dopo l’incidente occorso con il costume di Carmela, Raul cerca di rimediare (confezionandone uno nuovo) e parte per Parigi… Pedro scrive un’ultima lettera alla sua amata Rita per dirle addio una volta per tutte e provare a rifarsi una vita… Mateo ritorna improvvisamente a Barcellona per convincere Clara a ...

Una Vita le trame della prossima settimana : da lunedì 30 luglio a Venerdì 3 agosto 2018 : Fernando, pieno di rimorsi, dice tutta la verità a Teresa. La maestra abbandona casa di Cayetana e decide di rivendicare la sua identità mentre il piccolo Tirso verrà avvelenato.

Beautiful le trame della prossima settimana : da lunedì 30 luglio a Venerdì 3 agosto 2018 : Bill e Wyatt sabotano i piani di Liam riguardo alla Spectra, votando a favore della demolizione dello stabile.

Venerdì 10 agosto torna a Breganze Calici di Stelle : Venerdì 10 agosto torna a Breganze Calici di Stelle con i vini di 11 cantine. Specialità gastronomiche, visite guidate al

Una Vita - anticipazioni settimana da lunedì 30 luglio a Venerdì 3 agosto 2018 : Ecco per voi le anticipazioni di Una Vita per l’ultima settimana di luglio 2018 ed esattamente per gli episodi che verranno trasmessi da canale 5 da da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018. Ci attendono molte sorprese, come del resto la soap iberica è solita dare, di che si tratta? Di Susana e Victor innanzi tutto, dei guai che accadranno alla povera Teresa e salterà fuori anche chi potrebbe avere ucciso donna Remedios. Che dite ...

La presentazione di Ronaldo e lo "Speciale Calciomercato" in onda su Tgcom24 e Sportmediaset.it da lunedì 16 luglio a Venerdì 17 agosto : Tutti i giorni l'approfondimento su uno dei temi più caldi dell'estate: si inizia già con la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus