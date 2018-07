Vela – Campionati Europei Classe Contender | in testa l’italiano Marco Ferrari

Vela – Campionati tedeschi Optimist : 7 italiani tra i migliori 15 sul Garda Trentino : Diciotto nazioni e solo 18 tedeschi su 76 della Gold Fleet, ai Campionati tedeschi Optimist sul Garda Trentino. 7 italiani nei primi 15, con in testa il romano Marco Gradoni. Programma rispettato con 10 regate finora disputate; venerdì la conclusione con ulteriori 2 prove Condizioni apparentemente classiche sul Garda Trentino nella penultima giornata di regate del Campionato tedesco Optimist Open, primo evento nel suo genere, organizzato ...

Vela – Campionati tedeschi Optimist - trecento i partecipanti provenienti da venticinque nazioni : Nella top ten tutti timonieri che a fine agosto si confronteranno al mondiale di classe in programma a Cipro, tre italiani nei primi 5 Altra giornata di sole e vento sul Garda Trentino e ancora regate con i giovanissimi della classe Optimist impegnati nel Campionato Tedesco, per la prima volta organizzato fuori il proprio paese d’origine. Al Circolo Vela Arco, grazie al coordinamento con la classe Optimist tedesca e lo staff tecnico ...

Vela – I campionati tedeschi Optimist scelgono una meta italiana : Il Garda Trentino e il Circolo Vela Arco scelti per i campionati tedeschi Optimist Al Circolo Vela Arco ancora intensa attività velica agonistica, questa volta dedicata ai giovanissimi dell’Optimist, che da lunedì a venerdì 27 luglio saranno impegnati in occasione del Campionato tedesco Open. E’ la prima volta che un campionato nazionale di classe tedesco sceglie il Garda Trentino e in particolare il Circolo Vela Arco per assegnare i ...

Vela – Campionati del Mondo Giovanili : azzurri nei primi dieci : 2018 Youth Sailing World Championship: equipaggi azzurri sempre nei primi dieci a due giornate dal termine delle regate Delle nove classi in gara a Corpus Christi in Texas per i 48esimi Campionati del Mondo di Vela Giovanile, di sei si stanno già delineando i potenziali podi a due giorni dal termine, ma per tre classi tutto è ancora possibile, ed una di queste è proprio l’RS:X della nostra Giorgia Speciale (SEF Stamura). Giorgia deve ...

Vela – Campionati dl Mondo Giovanile : bene gli italiani dopo due giornate di regata : 2018 Youth Sailing Wolrd Championship. Tutti gli equipaggi azzurri nei primi dieci dopo due giornate di regata Concluse anche le regate del secondo giorno del Campionato del Mondo Giovanile di Vela a Corpus Christi, in Texas, un’altra giornata di ottima Vela con la termica da sud est del Golfo del Messico. Nelle classifiche le distanze tra i primi 4/5 equipaggi e il resto della flotta è cresciuto dopo due giornate e la squadra italiana ...

Vela – Presentati oggi i Campionati italiani giovanili in doppio : Presentati oggi allo Yacht Club Marina di Loano, in Liguria, i Campionati italiani giovanili in doppio Sono stati Presentati, oggi, giovedì 14 giugno, presso lo Yacht Club Marina di Loano, i Campionati italiani giovanili classi in doppio 2018, che si terranno proprio qui, dal 5 al 9 settembre, organizzati dal Circolo Nautico Loano, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Circolo Nautico del Finale, CNAM Alassio, Lega ...

Ginnastica artistica – Adrenalina al PalaVela di Torino : prende il via la finale dei campionati italiani : Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di Ginnastica artistica Questo pomeriggio, al Palavela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei campionati italiani di serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il ...