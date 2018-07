huffingtonpost

: Abruzzo, italo-senegalese insultato da un impiegato della Asl. “Vattene, questo non è il veterinario” - fattoquotidiano : Abruzzo, italo-senegalese insultato da un impiegato della Asl. “Vattene, questo non è il veterinario” - HuffPostItalia : 'Vattene! Questo non è l'ufficio del veterinario': italo-senegalese respinto da una Asl abruzzese - DrAdder : RT @Enzo_Caruso: 'Che vuoi? Vattene. Questo non è l'ufficio del veterinario...' -

(Di lunedì 30 luglio 2018) "Che vuoi?non è l'del", questa la frase che Ibrahima Diop, 39enne nato in Senegal e residente in Italia dal 2000, si è sentito rivolgere da parte dipendente della Asl di Giulianova (Teramo) alla sua richiesta di informazioni."Ci sono rimasto davvero male, è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Mai come in quel momento mi sono sentito umiliato, è giusto che chi ha sbagliato paghi", dice l'uomo che viene descritto da amici e conoscenti come un autentico esempio di integrazione. Dopo il suo arrivo in Italia, ha trovato un lavoro, si è sposato con una donna italiana ed ora ha un figlio di 16 anni.Residente a Roseto degli Abruzzi, Ibrahima ha deciso di sporgere formale presso i Carabinieri a seguito dell'accaduto. Ibrahima non conosce il nome dell'uomo che lo ha insultato, ma ha fornito una sua descrizione: ...