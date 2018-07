Vacanze in Trentino | alla scoperta dell’Alpe Cimbra Un’oasi tra natura e tradizione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 luglio 2018) “Centinaia di fiori in primavera, la luna in autunno, la brezza fresca d’estate, la neve in inverno. Se non occupi la tua mente in inutili cose, ogni stagione è per te una buona stagione”. Così diceva il maestro zen Wumen Huikai, regalandoci uno dei tanti aforismi che tutti noi oggi amiamo condividere sulle pubbliche bacheche di Facebook. Tra coloro che riescono a trovare del buono in ogni stagione che l’Alpeoffre c’è Andrea Incani, ragazzo dallo sguardo pacifico ma sveglio, studente di filosofia e pastore. Ora che è finito il tempo degli amori e della mungitura delle sue capre – le simpatiche e permalose Bionde dell’Adamello, ognuna con il suo nome – Andrea ha deciso di “impiegare” il gregge in passeggiate d’alta quota che fanno divertire da matti i bambini e aiutano gli adulti a ritrovare il contatto con la. “La gente cerca la genuinità” mi ...