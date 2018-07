Vacanze al mare | i cinque pezzi da mettere in valigia

Vacanze al mare – Dagli occhiali da sole ai materassini : come risparmiare : L’intera categoria nel 2017 ha subito un aumento dell’interesse medio del +19,4%: occhiali da sole, prodotti solari, costumi da bagno donna e giochi da spiaggia tra i prodotti più desiderati. Boom per gli sport acquatici: i prodotti in assoluto più convenienti sono gli stand up paddle e i gommoni/kayak Anche quest’anno è arrivato il momento tanto atteso delle Vacanze estive: secondo l’ISTAT nel 2017 il numero complessivo di viaggi ...

Le manovre del Governo basteranno a fermare lo sciopero dei tir in pieno boom Vacanze? : Lei presentando l'Osservatorio ha affermato che "la logistica è un tema essenziale e delicato per l'economia del Paese che può dare competitività all'Italia' e che 'l'osservatorio vuol fornire al ...

NBA - Marc Gasol e le sue Vacanze speciali : in mare con le ONG a salvare vite : ... associazione benefica che raccoglie milioni di euro per progetti non solo legati al basket per provare a dare un futuro ai bambini poveri in Spagna e in tante altre parti del mondo. "Poco più di un ...

“Rischio epidemia”. Vacanze con ansia per gli italiani in quella nota località di mare. Già 13 casi accertati. Cosa sta succedendo : Meta gettonata dagli italiani, spiagge bianche e mare di cristallo. Un paradiso terrestre che rischia di finire in quarantena. Sì perché il rischio, a quanto pare, è proprio quello di un’epidemia. L’allarme è scattato per colpa di un super batterio difficile da debellare. Sono 13 i turisti, svedesi e norvegesi, colpiti in un periodo compreso tra gennaio e aprile. Succede alle Canarie. Lo rivela il Centro europeo per il controllo delle malattie ...

Dubrovnik e Spalato - Vacanze “non solo mare” in Croazia : La Croazia batte l’Inghilterra e conquista la finale ai Mondiali di Russia 2018 finendo su tutte le prime pagine del mondo. Un Paese ben noto e amato dagli italiani che negli ultimi anni l’hanno scelto come meta per le vacanze estive. Ma la Croazia non è solo mare, anzi, la scelta non manca: oltre ai prezzi davvero interessanti, due mete classic...

Vacanze in famiglia : le migliori destinazioni 2018 : la top 5 per categoria di viaggio tra mare e montagna : L’estate è sinonimo di relax, benessere, ma anche divertimento e avventura, che si tratti di un romantico viaggio di coppia o di una vacanza per tutta la famiglia, il network Valica e Lidl Viaggi hanno sempre una soluzione a portata di “bagaglio a mano” per un soggiorno indimenticabile che risponda ad ogni esigenza. Il connubio tra l’expertise di Valica e la formula vincente di Lidl Viaggi con i suoi pacchetti+volo, soggiorni all inclusive e una ...

Vacanze al mare - le cinque mete più economiche vicine all'Italia : dove vivere da re con 40 euro al giorno : ... come ogni anno, viene stilato dal Post Office Travel Money nella consueta Holiday Costs Barometer , un rapporto in cui vengono paragonate le principali mete per le Vacanze di tutto il mondo in base ...

Viaggi & Turismo : Vacanze fronte mare a contatto con la natura incontaminata : E’ arrivata l’estate e mai come ora il caldo, l’asfalto cittadino e la routine quotidiana si fanno sentire. La soluzione? Un bel soggiorno rilassante con vista senza confini sul mare, per ricaricarsi e ritrovare la giusta energia per la prossima stagione. Per questo, su HomeAway®, esperto nell’affitto di case vacanze* online, sono presenti diverse tipologie di alloggi, disponibili anche per famiglie e coppie per vivere appieno e in modo ...

Continuano le Vacanze di Immobile : mare - snorkeling e scatti bollenti alle Maldive con la moglie Jessica Melena [GALLERY] : Jessica Melena e Ciro Immobile alle Maldive, la coppia si concede una vacanza incantevole tra il mare cristallino e le spiagge bianche della località vacanziera Ciro Immobile, dopo le vacanze in costiera amalfitana (vedi qui), si concede del relax assieme alla moglie Jessica Melena e le due figlie alle Maldive. La coppia, nell’incantevole isola scelta per il soggiorno, trascorre il tempo in totale rilassatezza con qualche escursione di ...

Turismo spaziale - altro che Vacanze al mare o in montagna : a che punto siamo con i viaggi nello spazio? : Manca ancora un po’ di tempo, ma non si fa fatica ad immaginare che faccia faranno amici e parenti quando sentiranno la meta delle prossime vacanze. Maldive? Più su. Bora Bora? Più su. L’Everest? Più su. Le prossime vacanze saranno nello spazio. Sorrisone a 32 denti, sarà il miliardario fondatore della Virgin Richard Branson a vendere i biglietti. La sua compagnia aerea, la Virgin Galactic, ha portato a termine con successo il secondo test per ...

3.000 avventure in barca a portata di click : 198 destinazioni in tutto il mondo per Vacanze all’insegna del mare : Vuoi fare un viaggio in barca che ti porti nelle migliori destinazioni per fare snorkeling, subacquea o semplicemente andare a vela? Oppure sei alla ricerca di una vacanza in barca rilassante e romantica in coppia o dinamica e divertente con gli amici? Vorresti fare una crociera con cucina gourmet? COME NASCE L’IDEA – Nowboat è la prima piattaforma integrata nel mondo della nautica. Grazie alla rete di operatori da tutto il mondo, ...

Spa di lusso in Maremma : Vacanze nel Golf Hotel Punta Ala all'insegna del relax e dello shopping : ... poiché nel resort da quest'anno sarà presente anche un nuovo monomarca Empresa , brand di lusso già presente in località turistiche esclusive nel mondo come Miami e Venezia. Ora anche nel cuore del ...