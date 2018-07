Vacanze | 6 italiani su 10 preoccupati per i furti in casa

Vacanze : 24 milioni gli italiani che durante le ferie estive 2018 si spostano in auto : Da un’elaborazione del Centro Studi Continental sulla base dei dati dell’Osservatorio Findomestic sugli italiani che vanno in ferie e dei più recenti dati Istat sui mezzi di trasporto utilizzati per i viaggi di vacanza, è emerso che sono circa 24 milioni gli italiani che durante le ferie estive 2018 si spostano in auto. Dall’elaborazione del Centro Studi Continental emerge anche che gli italiani che utilizzano pullman e autobus ...

Vacanze - gli italiani scelgono l'Italia per le ferie o i weekend : Roma, 23 lug., askanews, - La maggior parte degli italiani ha deciso di trascorrere le proprie Vacanze in Italia. Secondo i dati del motore di ricerca e comparazione prezzi per hotel e altri tipo di ...

Vacanze - Coldiretti : souvenir del gusto per 4 italiani su 10 : Più di quattro italiani su 10 (42%) in vacanza acquistano prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2018. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018”. Quest’anno appena il 19% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie, ma le difficoltà economiche – sottolinea la Coldiretti – spingono verso spese utili, con i prodotti tipici come ...

“Oltre 600 voli cancellati”. Caos Ryanair. E problemi alle Vacanze degli italiani : L’estate è ormai arrivata a pieno titolo, accompagnata dal solito, terribile carico di afa e caldo insostenibile, con le temperature che dopo aver conosciuto un momentaneo rallentamento a causa del maltempo sono subito schizzate di nuovo verso l’alto. Il periodo ideale, insomma, per mettere mano ai risparmi e lanciarsi in un bel viaggio verso mete esotiche, in riva a spiagge che sembrano uscite da una cartolina o verso vette ...

Vacanze - Coldiretti : 3 italiani su 4 seguono il meteo : Le partenze sono spinte dall’andamento climatico favorevole con quasi tre italiani su quattro (74%) che guardano le previsioni metereologiche per le Vacanze. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ per l’estate dalla quale si evidenzia che questa estate sono 38,5 mln di italiani in vacanza (+1%). A guidare la scelta della vacanza per la metà degli italiani (50%) quest’anno è – sottolinea la Coldiretti – la voglia di relax e benessere, ...

“Rischio epidemia”. Vacanze con ansia per gli italiani in quella nota località di mare. Già 13 casi accertati. Cosa sta succedendo : Meta gettonata dagli italiani, spiagge bianche e mare di cristallo. Un paradiso terrestre che rischia di finire in quarantena. Sì perché il rischio, a quanto pare, è proprio quello di un’epidemia. L’allarme è scattato per colpa di un super batterio difficile da debellare. Sono 13 i turisti, svedesi e norvegesi, colpiti in un periodo compreso tra gennaio e aprile. Succede alle Canarie. Lo rivela il Centro europeo per il controllo delle malattie ...

E’ morto Carlo Vanzina - ha raccontato le Vacanze degli italiani. Verdone : «Carletto mio adorato»| : L’annuncio dato dalla moglie Lisa e il fratello Enrico. Il regista si è spento a 67 anni dopo una lotta contro la malattia. Era figlio di Steno. Boldi: «Ha regalato un sorriso a tutti noi»

“Bye bye - Vacanze!”. Ryanair - sciopero generale : “400 voli a terra”. La preoccupazione di migliaia di italiani : Dite la verità, non vedete l’ora di partire per le vacanze estive. Non ne potete più di correre a destra e a manca alla ricerca di risolvere tutti i problemi a lavoro e a casa, che in questo periodo sembrano moltiplicarsi. Sì, è così per tutti, niente di strano. Però forse è il caso che siate preparati a questa nuova potenziale batosta che state per prendere. Non vi dovete preoccupare di figli, datore di lavoro o amici, ma di Ryanair. ...

Mancano i soldi : niente Vacanze Restano a casa 8 milioni di italiani Penalizzate le famiglie. I dati : Il momento di staccare la spina e godersi le meritate vacanze sta per arrivare per molti italiani, ma non per tutti. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it Segui su affaritaliani.it

