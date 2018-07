Utile più che triplicato. Galp Energia alza la guidance : Galp Energia ha chiuso il primo semestre con un risultato netto in forte aumento, grazie alla maggiore produzione ed ai prezzi del petrolio e del gas naturale. Sulla scia dei buoni conti, la compagnia ...

“Era con Belen”. Più che scoop - è choc! InUtile provarci - non ci arriverete mai. I paparazzi hanno fotografato tutto : Sorpresone da Ibiza, dove sappiamo bene che sta trascorrendo le vacanze Belen Rodriguez. Sì, c’è anche la sua famiglia e pure Andrea Iannone, il pilota di MotoGp che fino a qualche settimana fa era dato per ‘spacciato’ vista la pausa di riflessione che dopo una marea di pettegolezzi aveva confermato l’argentina. E sì, ancora, sempre nella Isla ci sono anche il figlio Santiago, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, ...

Valve sostituirà Steam Spy con una propria soluzione "più accurata e più Utile" : Valve ha annunciato che sta lavorando sulla propria alternativa a Steam Spy e che , a quanto pare, sarà "qualcosa di meglio" rispetto al sito di analisi.Come segnala VG247.com, nel mese di aprile Valve ha apportato alcune importanti modifiche alle impostazioni sulla privacy degli utenti su Steam, che hanno reso inutilizzabile uno degli strumenti di dati più utili, ma ora l'azienda sta cercando la propria (migliore) alternativa.Jan-Peter Ewert di ...

SPY FINANZA/ Perché la peggior Germania è più Utile come partner dei migliori Usa? : Il modello Deutsche Bank è sbagliato, ma gli americani sono gli ultimi a poter dare lezioni. Anche Perché le banche usa sembrano tornate al 2007.

In roll out nuove funzioni per Google Maps - sempre più completo e Utile : Continua il rinnovamento di Google Maps che sta introducendo molte delle novità annunciate al Google I/O 2018, come la sezione "Per te" e l'affinità rispetto ai gusti degli utenti. L'articolo In roll out nuove funzioni per Google Maps, sempre più completo e utile proviene da TuttoAndroid.

Un paio di interessanti novità renderanno ancora più Utile Google Chrome : Google Chrome permette di scaricare automaticamente pagine e articoli da consultare offline, e presto potrebbe permettere si aggiungere manualmente le credenziali nel password manager integrato. L'articolo Un paio di interessanti novità renderanno ancora più utile Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Ora o mai più - Lisa a Blogo : "La più grande vittoria è esserci. Parlare della malattia riapre una ferita ma spero sia Utile" : Lisa è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1, attualmente in onda, condotto da Amadeus.La cantante di origini calabrese, conosciuta al grande pubblico soprattutto per la sua canzone Sempre, ha vinto le prime due puntate di Ora o mai più.prosegui la letturaOra o mai più, Lisa a Blogo: "La più grande vittoria è esserci. Parlare della malattia riapre una ferita ma spero sia utile" pubblicato su TVBlog.it 20 ...

Mondiali 2018 in Russia al via con la cerimonia d'apertura più brutta e inUtile della storia della tv : aaaaMondiali 2018, cerimonia di apertura in diretta [live_placement] Mondiali 2018, anteprima cerimonia d'apertura prosegui la letturaMondiali 2018 in Russia al via con la cerimonia d'apertura più brutta e inutile della storia della tv pubblicato su TVBlog.it 14 giugno 2018 16:50.

Scienza - lo storico ribaltone : altro che cervello. La parte del corpo che è più Utile all'uomo / Guarda : La percezioni degli odori per la Scienza è in parte ancora un mistero, e noi non sappiamo bene perché un certo profumo ci attira o ci respinge, perché l' odore di fogna è repellente e quello del pane ...