Usa | incendi in California | evacuate 10' 000 persone

Usa - continua l’emergenza incendi in California : evacuate 10.000 persone : Gli incendi continuano a minacciare la California: circa 10.000 persone sono state evacuate nell’area di Mendocino County non lontano da Redding, la zone colpita dall’incendio Carr Fire che ha gia’ causato sei morti e almeno 7 dispersi. Ma le fiamme sono in tutta California, dove si contato circa 13 incendi. L'articolo Usa, continua l’emergenza incendi in California: evacuate 10.000 persone sembra essere il primo su Meteo ...

Usa - incendi in California : Trump dichiara stato di emergenza : Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 ...

Incendi Grecia e Svezia : conclUsa l’attività dei canadair italiani all’estero : Si è conclusa l’attività degli equipaggi italiani intervenuti nei giorni scorsi in Svezia e in Grecia con quattro canadair CL 415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco attivati nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. Gli equipaggi italiani, coordinati dal Dipartimento della Protezione civile, sono rientrati in serata alle rispettive basi italiane, dopo una missione di quattro giorni in Grecia e di dieci giorni in Svezia. ...

Incendi a SiracUsa - il M5s : più uomini e mezzi ai vigili del fuoco : "La Sicilia, il sole caldo, il mare, i paesaggi bucolici. La Sicilia che brucia, per il caldo e per il fuoco. Quest'ultimo il pericolo invisibile che distrugge flora e fauna, che depaupera la natura, ...

Grecia - 85 i morti caUsati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni : Grecia, 85 i morti causati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni Aumenta Ancora il numero di morti provocati dagli incendi dei boschi che circondano Atene: 85 le vittime confermate, ma i dispersi sono Ancora decine e le speranze di trovarli in vita si affievoliscono sempre più.Continua a leggere Aumenta […] L'articolo Grecia, 85 i morti causati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni ...

California - incendi devastano la Sierra Nevada : chiUsa la Yosemite Valley : La Yosemite Valley, il cuore scenico del parco nazionale Yosemite della California, è stata chiusa il 24 luglio fino a domenica, durante il periodo culminante della stagione turistica, a causa dl fumo provocato dagli incendi che hanno devastato la Sierra Nevada L'articolo California, incendi devastano la Sierra Nevada: chiusa la Yosemite Valley proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incendi Sicilia : brucia ancora il bosco nel RagUsano : Non è stato del tutto domato l’Incendio che è scoppiato ieri attorno al bosco di Santo Pietro, nel Calatino, al confine fra i territori della provincia di Ragusa e Catania. L’Incendio ha coinvolto anche una parte della costa acatese. Le squadre antIncendio di forestale, vigili del fuoco e protezione civile lavorano ininterrottamente. I mezzi aerei sono arrivati stamani alle cinque e sono ancora all’opera per evitare il ...

Incendio a SiracUsa : 5 cani legati a un albero con una catena muoiono tra le fiamme : I cani erano legati a un albero con una catena e non hanno avuto scampo dalle fiamme che sopraggiungevano. A renderlo noto è la Sezione Enpa accorsa sul posto con i propri volontari non appena ricevuta segnalazione dell'Incendio. Trovati nel terreno di Siracusa altri 15 animali in precarie condizioni di salute.Continua a leggere

Incendi SiracUsa : brucia terreno - morti 5 cani legati ad albero : Sono morti 5 cani, senza possibilità di fuga, a Frescura (Siracusa): erano legati a un albero con una catena e non sono potuti sfuggire a un Incendio, divampato in un terreno di proprietà di un pensionato. La notizia è stata diffusa dalla Sezione Enpa. “Le fiamme si sono sviluppate da un campo adiacente a quello in cui si trovavano gli animali e si sono propagate in fretta, prima che arrivassero i soccorsi. Ma il bilancio di questa ...

Incendi SiracUsa : numerosi roghi nella zona di Belvedere e Città Giardino : numerosi Incendi stanno divampando in Sicilia in queste ore: roghi sono divampati nella zona di Belvedere e di Città Giardino a Siracusa. Gli uomini delle volanti della Questura di Siracusa sono stati impegnati ieri in operazioni di supporto alle squadre dei vigili del fuoco intervenuti per arginare le fiamme alimentate dal forte vento. Gli agenti hanno presidiato, e in certi casi bloccato, le arterie stradali lambite dalle fiamme. L'articolo ...

Incendi in Sicilia : elicottero della Marina Militare interviene nel SiracUsano : Ieri pomeriggio un elicottero AB 212 è decollato dalla base della Marina Militare di Catania (Maristaeli Catania) per fornire supporto alle operazioni anti Incendio in località Roccadia nel comune di Carlentini (Siracusa). L’intervento sull’Incendio è avvenuto in seguito alla richiesta pervenuta dal Centro Operativo del Corpo Forestale di Siracusa, attraverso l’impiego di un recipiente da 500 litri agganciato sotto la pancia dell’elicottero, ...

Incendi in Sicilia - caldo e vento : roghi tra RagUsa - Palermo e Catania : Le alte temperature e il forte vento hanno alimentato gli Incendi in Sicilia: un vasto rogo si è sviluppato vicino al bosco di Santo Pietro, al confine tra le province di Ragusa e Catania. Una densa nube di fumo era visibile anche a grande distanza. I vigili del fuoco, la forestale e i volontari sono intervenuti da tutta la provincia, con diverse squadre, per tentare di domare le fiamme: le operazioni proseguono, per spegnere gli ultimi ...