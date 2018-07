Usa | giovane madre sfiora la morte per un' infezione causata da un assorbente interno

Nordafricano abUsa di una giovane : notte di paura a Padova : Tutto ha inizio nella serata di venerdì 20 Luglio quando una giovane 31enne Padovana decide di seguire, nella periferia sud della città, un ragazzo Nordafricano conosciuto in un locale poche ore prima.I due si spostano inizialmente in zona Arcella, poi nelle vicinanze di una sala Bingo: qui assumono una serie di sostanze stupefacenti, per poi spostarsi nuovamente.A questo punto la ragazza, ormai non più lucida, avrebbe seguito il tunisino fino ...

Usa : giovane si barrica in un market Hollywood - morta ragazza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ucciso pedofilo in permesso a Benevento - la giovane abUsata si sucidò : Ucciso pedofilo. Si apre a Frasso Telesino, un paesino nei pressi di Benevento, un capitolo macabro relativo ad un omicidio che poggia probabilmente le sue basi su una vicenda di violenza sessuale che ...

Padre Zanotti - le accuse di un giovane al frate fondatore di Oasi 7 : “Ha abUsato di me nella sua comunità” : C’è una denuncia per abusi, correlata da filmini e foto hard, contro Padre Antonio Zanotti, fondatore della comunità di accoglienza Oasi 7. La vittima sarebbe un ragazzo straniero, ora trasferito in un luogo protetto, che accusa il frate cappuccino di averlo costretto a farlo diventare il suo amante. “Un’esperienza terribile per cui ho anche tentato di togliermi la vita”, ha scritto nella sua testimonianza come riporta il ...

Val di SUsa - l'avventura incredibile della giovane cerva : risucchiata dalla centrale elettrica - si salva e dribbla anche i soccorsi : Gli agenti faunistici non credevano ai loro occhi quando l'hanno trovata nel contenitore dei rifiuti, dopo un viaggio sott'acqua nel canale e il passaggio tra griglie, filtri e pettini d'acciaio

Usa - gigante dem Crowley sconfitto a primarie da giovane outsider : "Sposteremo il mondo nei prossimi due anni".Il presidente Donanld Trump ha immediatamente esultato con un tweet per l'eliminazione dell'ingombrante avversario politico democratico: "Wow, il deputato ...

Usa - in un video giovane donna beve urina del suo cane : 'Mi serve per curare l'acne' : Ci sarebbe un modo semplice, anche se disgustoso, per curare l'acne: bere urina. Lo sostiene Lynn Lew, una ragazza americana che, in un video che dura un minuto e mezzo, spiega il motivo per cui la sua pelle è sana e priva di imperfezioni. Nella clip si vede la giovane che raccoglie l'urina del suo cane in un bicchiere di plastica e poi la beve. La protagonista del breve filmato confessa anche che, prima di assumere tale abitudine, era spesso ...

Così Wikileaks svelò il cyberspionaggio Cia : accUsato un giovane informatico : Un ex dipendente dell’agenzia, il 29enne Joshua Adam Schulte, è accusato di avere rubato informazioni riservate