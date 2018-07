: #Usa: Cambogia, elezioni non libere - CyberNewsH24 : #Usa: Cambogia, elezioni non libere - TelevideoRai101 : Usa: Cambogia, elezioni non libere -

Leinnon sono state "néné corrette e non hanno rappresentato la volontà della popolazione". Così una nota della Casa Bianca, nella quale si manifesta "profonda delusione dalla scelta del governo di privare del diritto di voto milioni di elettori". Per questo "gli Usa valuteranno misure per rispondere allee ai recenti passi indietro in termini di democrazia e diritti umani in, inclusa una significativa restrizione alla concessione dei visti".(Di lunedì 30 luglio 2018)