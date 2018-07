Uova contro Daisy Osakue | ' Volevano colpirmi perché nera' Andrà a Berlino

Lancio di Uova da un’auto in corsa contro Daisy Osakue - stella azzurra dell’atletica : uova in faccia, uno dei quali l’ha colpita proprio sulla tempia vicino all’occhio sinistro, mentre tornava a casa a tarda sera. Daisy Osakue , la promessa azzurra del Lancio del disco è stata aggredita ieri sera a Moncalieri, intorno a mezzanotte e mezza, vicino a corso Roma, dove abita con la famiglia.La ragazza ha riportato una lesione della corne...

Duro scontro tra Emma e un fan per un selfie - nUova bufera social sempre più lontana dalla musica : Un nuovo scontro tra Emma e un fan divide il web su una tematica che sta diventando fin troppo scottante. Il dibattito in rete trascende dalla musica ogni giorno di più, punto sul quale si dovrebbe riflettere e non poco per porre rimedio a una situazione che sta prendendo una deriva preoccupante. Stando a quanto trapelato in rete, Emma Marrone si sarebbe comportata in maniera scostante nei confronti di un fan desideroso di ottenere una foto ...