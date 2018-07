Uomini e Donne L’estate di Gemma Galgani | tra ricordi del passato e pensieri su Facebook

Uomini e Donne - Martina Luchena : sua nonna Francesca è venuta a mancare : Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi attualmente in pausa estiva, ha comunicato una brutta notizia alle sue fan, un lutto familiare, per la precisione.Con un post condiviso su Instagram, infatti, la 25enne torinese ha dichiarato che sua nonna Francesca è venuta a mancare. Per ricordarla, l'ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ha anche condiviso una foto che la ritrae insieme a ...

Uomini e Donne - Marta Pasqualato : sfogo della sorella contro i fan maleducati : Piccola disavventura per Marta Pasqualato, una delle corteggiatrici che ha preso parte all'ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 al termine della pausa estiva.In realtà, la disavventura ha riguardato la sorella di Marta che, attraverso Instagram, ha segnalato i comportamenti poco educati e irrispettosi di alcuni fan dell'ex corteggiatrice di Nicolò ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari ringrazia i genitori : "Grazie per avermi salvato la vita" : Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre, ha parlato nei dettagli della sua battaglia contro l'anoressia in una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione alla quale ha preso parte nel 2015.La dj bolognese, a brevissimo, completerà il proprio percorso all'interno della struttura specializzata che si sta occupando di ...

Uomini e Donne Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico - duro sfogo : “Schifo… basta - basta - basta” : Uomini e Donne, Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico, duro sfogo: “Non rompete i cog…. è uno schifo… basta, basta, basta. La gente è cattivissima” Ludovica Valli perde la pazienza e snocciola una serie di Instagram Stories di fuoco. Ad accendere la miccia che ha portato al lungo e pesante sfogo ci hanno pensato […] L'articolo Uomini e Donne Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico, duro ...

Jean-Paul Gaultier : Gli Uomini e le donne - i vestiti e Madonna. Racconto la mia vita in musical : Lo stilista al lavoro sul suo Fashion Freak Show: 'Dal 2 ottobre in scena a Parigi ciò che ho vissuto, visto e rivendicato' intervista Correva l'anno 1990. E Madonna imperversava sui palcoscenici di ...

Uomini e Donne/ Andrea Melchiorre : "Valentina Dallari? Ho saputo che stava male ma.." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Andrea Melchiorre torna a parlare di Valentina Dallari e ammette di non averla chiamata quando è stata male: ecco perché(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : "Ho vissuto l’esperienza a pieno - sono stato corretto e sincero" : Nicolò Ferrari ha partecipato all'ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà su Canale 5 una volta terminata la pausa estiva.Nicolò, ex protagonista anche di Riccanza, programma andato in onda su Mtv, non è stato scelto da Nilufar Addati; quest'ultima, nonostante la "bufera" che l'ha travolta immediatamente dopo la scelta, a causa di un accordo nascosto preso con un altro ...

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre : "Valentina Dallari? Non me la sono sentita di scriverle..." : Andrea Melchiorre è un'ex corteggiatore di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre.Andrea, dopo aver partecipato alla trasmissione, ha vissuto una breve storia d'amore con Valentina Dallari, l'ex tronista che ha deciso di sceglierlo al termine del suo percorso sul trono.prosegui la letturaUomini e Donne, Andrea Melchiorre: "Valentina Dallari? Non me la sono sentita di ...

Uomini e Donne news - fan molesti a casa di Marta : lo sfogo della sorella : Uomini e Donne, Marta Pasqualato furiosa: lo sfogo contro i fan che si sono appostati sotto casa sua ieri notte Marta Pasqualato furiosa contro alcuni dei suoi fan, il motivo? Questa notte, stando a quanto riportato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, alcuni di questi si sarebbe appostati sotto casa sua stanotte. Ad alta voce, […] L'articolo Uomini e Donne news, fan molesti a casa di Marta: lo sfogo della sorella proviene da ...

“Ora è un angelo”. Lutto per Martina Luchena - ex protagonista di Uomini e Donne : Lutto per Martina Luchena, la ex protagonista di Uomini e Donne. Corteggiava Riccardo Gismondi e a differenze di molte sue colleghe ha continuato a essere molto popolare anche quando è finita la sua esperienza nello studio di Maria De Filippi. Su Instagram, per dire, dove si definisce ‘Beauty fashion influencer’, conta quasi 600mila follower e ogni suo post riscuote molto successo. Questa volta, però, Martina ha condiviso una ...

Uomini e Donne Martina Luchena - grave lutto : il lungo messaggio : Uomini e Donne Martina Luchena, grave lutto: il lungo messaggio dell’ex corteggiatrice sulla dolorosa perdita lutto per Martina Luchena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poche ore fa, ha annunciato via Instagram la dolente notizia della morte di sua nonna, Francesca. L’influencer ha riservato all’amatissima parente un lungo messaggio social d’addio, svelando anche la promessa […] L'articolo Uomini e Donne ...

Tina Cipollari è incinta? L’opinionista di Uomini e Donne rompe il silenzio : Tina Cipollari in dolce attesa? Da qualche giorno girava in Rete e sui social la voce di una presunta nuova gravidanza di Tina Cipollari. Non solo: la vamp era stata paparazzata mentre usciva da un supermercato in...

Uomini e Donne/ Sossio e Ursula non si mollano... fino a Temptation Island Vip (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Un noto ex volto del programma si è sposato: Guido Soldati è convolato a nozze con la sua compagna Glenda!(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:50:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Sara Affi Fella tornerà sul trono? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Claudio Sona racconta com'è la sua vita dopo il programma e la rottura con Mario Serpa. Novità, conferme e un'indiscrezione(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:40:00 GMT)