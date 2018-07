Uno Stato che aiuti le donne a non abortire Fontana | A loro direi | un figlio è

“Pronti per il fuoco - tre - due - Uno - guastatori!”. Il Genio e gli artificieri fanno brillare una bomba d’aereo di oltre 200 kg : Si sono concluse senza problemi le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba d’aereo americana di oltre 200 kg, trovata in un cantiere edile a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Dopo il despolettamento, l’ordigno è stato caricato su un mezzo e portato in una cava per il brillamento. Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Rimini, hanno coinvolto 15 persone tra artificieri e personale in supporto ...

PSG - Buffon : 'Mai nessUno mi ha detto che sarei stato titolare'. Poi aggiunge : 'Amo le sfide' : TORINO - ' In 24 anni di carriera nessuno mi ha mai detto che sarei stato il portiere titolare. Sono qui per dare il mio massimo quando sarò chiamato in causa e per aiutare tutti a crescere, ho questa ...

Partinico - migrante picchiato e insultato Uno degli aggressori è stato fermato : Il diciannovenne senegalese, che lavora come cameriere, era stato aggredito da un gruppo di giovani mentre serviva ai tavoli in un bar

In auto con bimba - il prete pedofilo : "Il demonio mi ha fatto lo sgambetto - è stato Uno scambio d'affetto" : Il sacerdote, parlando con il "Corriere fiorentino", ha anche detto che i giornali hanno esagerato nel raccontare la vicenda

AL BANO E ROMINA POWER TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini - i motivi : "nessUno è stato pagato. A noi..." : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Bologna - arrestato Uno spacciatore di eroina : ha 18 anni : Bologna - arrestato ieri sera uno spacciatore di eroina di 18 anni. I carabinieri lo hanno notato fra via del lavoro e via San Donato, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un locale. ...

Uno scialpinista polacco è stato il primo a scendere dal K2 solo con gli sci ai piedi : Se pensate che scalare il K2 sia un'impresa vi sbagliate. La vera impresa non è salire, ma scendere. E lo scialpinista polacco Andrzej Bargiel è entrato nella storia perché il 22 luglio è riuscito a compiere la prima discesa della seconda montagna più alta della Terra con gli sci ai piedi, partendo dagli 8.611 metri della cima. "Anche se non ho dormito per 7.800 metri" ha ...

Stash Fiordispino : "Sono stato aggredito per difendere una donna - tutti guardavano ma nessUno interveniva" : Lo conosciamo per i suoi successi musicali con i The Kolors, ma qualche giorno fa il frontman cantante Antonio Fiordispino in arte Stash, è stato coinvolto in un aggressione capitata per difendere una donna che, litigando con il suo ragazzo, è stata picchiata in strada da quest'ultimo. Il giovane 29enne dopo l'episodio, ha voluto condividere il fatto con i suoi followers su Instagram, pubblicando uno scatto in cui compare con il volto ...

Israele ha approvato una legge che definisce il paese Uno Stato esclusivamente ebraico : Oltre a promuovere nuovi insediamenti e rimuovere l'arabo dalla categoria di "lingua ufficiale" The post Israele ha approvato una legge che definisce il paese uno stato esclusivamente ebraico appeared first on Il Post.

Palermo : arrestato Giuseppe Corona - Uno dei tesorieri di Cosa Nostra : L'uomo dopo aver scontato sedici anni di carcere per omicidio lavorava ufficialmente come cassiere di un bar del porto di Palermo: in realtà, però, gestiva fondi di Cosa Nostra per milioni di euro. In manette anche altre 23 persone.Continua a leggere