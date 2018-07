Ungheria | vince Hamilton | 2° Vettel | 3° Raikkonen | Bottas penalizzato di 10'

In Ungheria Hamilton vince e allunga su una Ferrari un po' troppo sprecona : Gara perfetta da parte di Lewis Hamilton e di tutta la Mercedes che ha risposto colpo su colpo alla Ferrari non concedendo nulla e portando a casa una vittoria per nulla scontata, davanti a Vettel e Raikkonen.Eh già perché a giudicare dalle prove libere la SF71H è stata la macchina da battere sia in versione qualifica che per ritmo gara, con una Mercedes estremamente nervosa e in grande difficoltà soprattutto con le ...

Gp d’Ungheria - vince Hamilton davanti alle Ferrari. Tra Vettel e Bottas battaglia con contatto : La legge di Hamilton. Il campione del mondo vince anche il Gran premio di Ungheria e allunga a +24 nel Mondiale su Sebastian Vettel, partito quarto e arrivato secondo grazie al sorpasso al via su Raikkonen e quello a cinque secondi dalla fine su Bottas, con tanto di contatto. Fortunatamente, nonostante l’ala anteriore della Mercedes numero 77 avess...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton vince in carrozza. 2 Ferrari sul podio - 2° Vettel dopo un gran sorpasso su Bottas : Lewis Hamilton (Mercedes) ringrazia la pioggia di ieri in qualifica e domina il gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018 partendo al comando e gestendo la gara senza patemi. L’inglese fa il bis dopo la vittoria di Hockenheim e va in vacanza con un ampio margine su Sebastian Vettel (Ferrari) che, dopo una gara solida chiude al secondo posto a 17.1 secondi. Il quattro volte campione del mondo si gioca il tutto per tutto con un bel ...

Gp Ungheria : vince Hamilton davanti a Vettel e Raikkonen - la rimonta Ferrari non riesce : La Ferrari sbaglia strategia e opera dei pit stop troppo lenti, Lewis s’invola grazie a Bottas che stoppa Seb che riesce a sorpassarlo solo «di forza»

F2 Ungheria : in Gara-2 vince Albon - 2° Ghiotto : Partenza bruciante di Luca Ghiotto nella gara sprint di F2, l'italiano e Albon passano esterni e si pongono al comando sorprendendo Markelov e Sette Camara che partivano dalla prima fila. Alla prima ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria F1 2018 : “Con le gomme da bagnato la Ferrari non va bene come con quelle da asciutto. Possiamo vincere” : Sebastian Vettel ha deluso pesantemente nelle qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari era il grande favorito per la conquista della pole position, il tedesco aveva dominato nelle prove libere e nei primi due segmenti di qualifica ma poi è arrivata la pioggia che ha scombussolato tutti i piani delle Rosse. Il teutonico si è dovuto dunque accontentare del quarto posto sotto l’acqua ...