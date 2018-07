Un' atleta azzurra di colore è stata aggredita nel Torinese

Daisy Osakue - atleta azzurra di origini nigeriane - aggredita nella notte a Torino : a rischio gli Europei. Si indaga sul movente : Torino - Rischia di non partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue . La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno...

Lancio di uova da un’auto in corsa contro l’ atleta di colore - stella azzurra del lancio del disco : Un uovo in faccia, proprio sulla tempia vicino all’occhio sinistro, mentre tornava a casa a tarda sera. Daisy Osakue, la promessa azzurra del lancio del disco è stata aggredita ieri sera a Moncalieri, intorno a mezzanotte, vicino a corso Trieste, dove abita con la famiglia....

Pattinaggio artistico - Maurizio Zandron lascia la nazionale azzurra : sarà un atleta austriaco : Cambio di nazionalità per Maurizio Zandron. Come riportato dal quotidiano Alto Adige, Il pattinatore azzurro, terzo classificato agli scorsi Campionati Assoluti di Milano, a partire dalla prossima stagione gareggerà per l’Austria grazie al doppio passaporto appena ottenuto. Con questa scelta, per ragioni regolamentari che impongono in queste circostanze un periodo di fermo di un anno rispetto all’ultima partecipazione ad una gara ...