Un' altra vittoria di Draghi Euro in calo sul dollaro

Matteo Salvini - un'altra vittoria : il suo piano diabolico. Pigliatutto - cosa otterrà in cambio ora da Di Maio : Innanzitutto, l'aver indebolito il ministro dell'Economia , senza defenestrarlo, potrebbe portare utili risultati nella partita della legge Finanziaria e della flat tax , cavallo di battaglia ...

Sammy Basso si laurea in fisica con 110 e lode : un'altra vittoria per il ragazzo affetto da progeria : Come riportato sul sito dell'associazione italiana progeria, in tutto il mondo ci sono circa 70 bambini affetti da questa sindrome. Attualmente in Italia ci sono 5 casi di progeria. Tags Argomenti: ...

Ciclismo - Europei junior 2018 : altra medaglia per Vittoria Guazzini! Argento nella gara in linea dominata dalla russa Gareeva : Dopo lo splendido oro nella cronometro, Vittoria Guazzini conquista la medaglia d’Argento nella gara in linea agli Europei junior di Ciclismo. Sull’impegnativo percorso di 75 km attorno alla città di Zlin (Repubblica Ceca), la 17enne toscana si è imposta nello sprint delle inseguitrici, alle spalle dell’irraggiungibile russa Aigul Gareeva, che ha conquistato il titolo con oltre 6’ di vantaggio al traguardo. Gareeva aveva attaccato da lontano, ...

Nel decreto Dignità salta la causale per i contratti stagionali. Dopo i voucher - altra vittoria per la Lega : Ancora aperture sui voucher e una correzione sui contratti a termine per gli stagionali. Queste le ultime novità sul decreto cosiddetto dignità, che ieri sera ha avuto il placet della Ragioneria dello Stato (a una decina di giorni dal varo in consiglio dei ministri), oggi è passato alla firma del Capo dello Stato e stasera dovrebbe finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un iter travagliato, tanto che il ministro ...

Vittoria - maltrattamenti in una casa di riposo : anziana lasciata a terra per ore : Le forze dell'ordine italiane hanno scoperto un'altra casa di cura lager. Stavolta siamo a Vittoria, centro in provincia di Ragusa. Il proprietario della struttura, 40 anni, invece di assumere altro personale, lasciava gli anziani soli a se stessi per molte ore al giorno. La vicenda è balzata agli onori delle cronache [VIDEO] per un incidente capitato a una donna che soggiornava nella struttura siciliana. La signora si era alzata per andare in ...

Ballottaggi - si profila un'altra vittoria della Lega Il Cdx espugna Terni - Massa e Pisa. Siena in bilico Avellino ai 5 Stelle. Il Pd si consola con Ancona e Brindisi : Verso un'altra vittoria della Lega di Matteo Salvini al secondo turno delle elezioni amministrative. Il Centrodestra a trazione Carroccio si impone a Teramo e Terni e soprattutto strappa due città toscana al Partito Democratico, Massa e Pisa. A Siena Pd in testa ma la sfida è aperta Segui su affaritaliani.it

Erdogan va verso un’altra vittoria : A spoglio quasi completo, L’Akp è al 48% a cui aggiungere i seggi dei nazionalisti che per ora hanno il 12%

Turchia - Erdogan va verso un'altra vittoria : a scrutinio quasi finito è al 53 - 56% : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte , fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e il suo ...

Turchia - per Erdogan si profila un’altra vittoria : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte, fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e il suo partito islamico Akp. Il Capo dello Stato quando è stato scrutinato l’88% dei seggi è attestato intorno al 53, 56% dei consensi a poco più del 20% dei seggi ...

Mentre Ero Via : Vittoria Puccini chiude la trilogia di Rai1 iniziata con Un’altra Vita : Vittoria Puccini Si conclude la trilogia di Rai1. Dopo il successo di Un’altra Vita e di Sorelle, sono iniziate in questi giorni le riprese di Mentre ero via, nuovo capitolo dell’ideale collection di serie incentrate sul tema della rinascita femminile. In onda prossimamente su Rai1 e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, la serie è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, e diretta da Michele Soavi. Come Un’altra Vita e Sorelle, ...