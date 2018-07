UNA VITA Anticipazioni settimanali | Mauro e Teresa di nuovo insieme | Fernando concede

Anticipazioni UNA VITA - puntate di agosto : Cayetana avvelena la sua ex governante Dicenta : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni su 'Una Vita' [VIDEO], la tissima telenovela iberica che recentemente ha visto il ritorno ad Acacias 38 di Leandro e della moglie Juliana. Nelle prossime settimane accadranno due avvenimenti molto gravi nello sceneggiato scritto da Aurora Guerra: la morte del povero Tirso e Cayetana che avvelenera' la sua ex istitutrice Ursula. Donna Cayetana ha intenzione di assassinare la sua ex istitutrice Le ...

UNA VITA anticipazioni - puntate spagnole : un brutto colpo per Ramon : Un nuovo arrivo a Calle Acacias sconvolgerà l’esistenza di Ramon Palacios. Grazie alle anticipazioni spagnole della soap Una Vita, scopriamo che Trini era stata fidanzata prima di sposarsi ed ora l’ex amore comparirà nel ricco quartiere portando lo scompiglio totale. Che succederà? Una Vita, un nuovo arrivo a Calle Acacias Ricordiamo, per i pochi che non ne fossero a conoscenza, che le anticipazioni spagnole di Una Vita ci informano ...

UNA VITA - anticipazioni spagnole : ARTURO VALVERDE muore??? : Clamorose novità in arrivo dalla Spagna per quanto riguarda la telenovela Acacias 38 (Una Vita): attraverso un video promozionale trasmesso da La1, la rete televisiva iberica in cui va in onda la fiction scritta da Aurora Guerra e Miquel Peidro, pare infatti chiaro che il colonnello ARTURO VALVERDE morirà nelle puntate in onda la prossima settimana. Come avverrà l’uscita di scena? Per capire meglio che accadrà, è necessario ricapitolare ...

Anticipazioni UNA VITA : la Dicenta mette fine all'esistenza di sua figlia Olga : Il popolare sceneggiato “Una Vita”, nato dalla penna dell’autrice spagnola Aurora Guerra e trasmesso sugli schermi televisivi italiani dal lunedì al venerdì, non smette mai di stupire, grazie ad intrighi, misteri e segreti. Le Anticipazioni degli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 tra qualche mese ci rivelano che verrà a galla il passato oscuro della malvagia Ursula. Nello specifico, l’ex istruttrice commetterà ...

UNA VITA : puntate dal 30 luglio al 3 agosto e trame spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Elvira lascia Acacias 38? Il destino avverso continuerà a dividere una delle coppie di Una Vita. Nelle puntate spagnole della telenovelas Elvira e Simon dopo mille peripezie decideranno di fuggire insieme e sposarsi in segreto, lontano da tutti. Arturo però riuscirà con un tranello a dividere, forse per sempre, i due innamorati. Dopo aver appreso del piano della figlia e del maggiordomo, il colonnello deciderà ...

Anticipazioni UNA VITA : Cayetana uccide Tirso con del potente veleno : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni di inizio agosto, si soffermano sulla vendetta di Cayetana ai danni di Teresa. La Sotelo, infatti, decidera' di vendicarsi della sua ex amica, architettando un piano diabolico contro Tirso. Il figlio adottivo di Fernando e Teresa morira' dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, contenente del potente veleno. Una Vita: Mauro torna ad Acacias ...

Anticipazioni UNA VITA : la scomparsa di Ursula - Cayetana teme di poter finire in prigione : La bellissima serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO] nata dalla penna di Aurora Guerra è sempre caratterizzata da avvenimenti inaspettati che lasciano con il fiato sospeso il pubblico. Le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese annunciano che la malvagia Ursula Dicenta, dopo essere stata sequestrata e avvelenata da Cayetana, fara' perdere le sue tracce. La falsa Sotelo Ruz, quando non ...

Anticipazioni UNA VITA : Ursula scappa da Acacias 38 dopo aver fatto il nome delle figlie : Torna l'appuntamento con Una Vita, la telenovela di Aurora Guerra che ha appena raggiunto gli 800 episodi nella penisola iberica. Le trame di settembre si soffermano sul sequestro di Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro: la vecchia istitutrice, infatti, verrà segregata in una casa abbandonata dopo essere stata avvelenata da Cayetana. Proprio quest'ultima tornerà ad Acacias 38 per tentare di depistare le ...

UNA VITA anticipazioni : URSULA sparisce improvvisamente e… : La storyline legata al “sequestro” di URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) causerà grandi colpi di scena nei prossimi episodi italiani di Una Vita: certa che abbia delle prove in grado di comprometterla per la morte del piccolo Tirso, Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) tratterrà con la forza l’istitutrice nella sua abitazione e, pur di non causare dei sospetti, farà finta di lasciare per un breve periodo il quartiere di ...

UNA VITA le trame della prossima settimana : da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018 : Fernando, pieno di rimorsi, dice tutta la verità a Teresa. La maestra abbandona casa di Cayetana e decide di rivendicare la sua identità mentre il piccolo Tirso verrà avvelenato.