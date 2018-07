Una limited edition super cool per le iconiche bibite dell’estate GALLERY

Una denuncia di Iliad e Fastweb “cancella” lo spot Vodafone Unlimited con Baby K : Iliad e Fastweb hanno presentato una denuncia contro la campagna televisiva Vodafone Unlimited, una delle più importanti per quanto riguarda l'estate L'articolo Una denuncia di Iliad e Fastweb “cancella” lo spot Vodafone Unlimited con Baby K proviene da TuttoAndroid.

PES 2019 - in arrivo Una limited edition dedicata all’Inter : Si avvicina l’inizio della nuova stagione e cresce l’attesa degli appassionati per l’arrivo sul mercato di PES 2019, la nuova edizione del game calcistico realizzato da Konami che come ogni anno presenterà diverse novità. La software game giapponese quest’anno ha deciso di giocare d’anticipo rispetto alla “rivale” EA Sports” e ha deciso di anticipare le […] L'articolo PES 2019, in arrivo una ...

Peugeot 208 Black Line : più di Una limited Edition : La Peugeot 208 Black Line è una Limited Edition dallo stile inconfondibile, in vendita sul mercato italiano in tiratura limitata a 1.200 esemplari. Ha di serie inconfondibili cerchi in lega 16” Titane di colore nero con inserti bianchi. Sulla calandra, sui retrovisori esterni e sul profilo dei fendinebbia sono presenti delle personalizzazioni Black, sempre con inserti bianchi. A questi dettagli ...

Jeep Compass - Una settimana con la 1.4 MultiAir 4WD Limited [Day 5] - VIDEO : Una settimana a bordo di una Jeep Compass, con cinque giornalisti di Quattroruote a raccontarvi le loro impressioni. La motorizzazione scelta è la 1.4 a benzina MultiAir da 170 CV con trazione integrale e allestimento Limited, a listino a partire da 36.900 euro. Grazie all'altezza da terra e all'escursione delle sospensioni, tiene fede alle origini del suo marchio, pur con uno stile più gradito agli europei, e richiama in piccolo la sorella ...

