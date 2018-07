Un video complica la posizione degli indagati in attesa dell' autopsia sul corpo di Hady

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) I risultatichiariranno le causea morte diZaitouni, il 43enne marocchino morto nella notte tra sabato e domenica, ad Aprilia. "Lì era un casino, ci siamo rovinati", hanno detto in lacrime i dueai carabinieri, secondo quanto scrive Repubblica. I due, tuttavia, non hanno ammesso di aver aggredito la vittima, scambiato per un ladro.Intanto unla loro. Nelle immagini catturate da una telecamera di sicurezza di via Nettunense, si vede la Renault Megane di Zaitouni seguita dall'auto dei suoi aggressori. Dopo aver parcheggiato nel piazzale del bar, il conducente e altri due uomini si avvicinano all'auto del 43enne. Uno di loro, la guardia giurata, sembra avere una pistola nella cinture dei pantaloni, ipotizza il Corrierea Sera.Ancora non chiara la dinamica. Seconda Maria Mirabilio, una testimone che abita nella palazzina ...