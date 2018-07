Un nuovo imperdibile video gameplay ci mette di fronte agli orrori di Resident Evil 2

Dragon Ball FighterZ : in arrivo un nuovo imperdibile evento : Dragon Ball FighterZ si appresta a tenere un evento speciale, dedicato proprio a Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 e che sta avendo luogo proprio in queste ore in Giappone, riporta VG247.L'evento comprende, oltre ad un torneo di Dragon Ball FighterZ che vedrà competere sul ring team nipponici di alto livello, anche contenuti dedicati a Goku e Vegeta in versione base oltre che a DB: Xenoverse 2.Questo significa che nelle prossime settimane ...

E3 2018 : ecco il nuovo imperdibile trailer di Cyberpunk 2077 : Come promesso dai rumor la conferenza Xbox si chiude con un titolo che ci si aspettava ma che fino all'ultimo non era confermato. Stiamo parlando dell'attesissimo Cyberpunk 2077.Proprio mentre Phil Spencer stava salutando il pubblico ringraziando tutti coloro presenti in sala e chi si era sintonizzato da casa, si è "intromesso" il trailer del nuovo gioco di CD Projekt RED. Nessun video gameplay e nessuna data di uscita ma la promessa è che nel ...

Immagini e dettagli di "Magni - L'Oratore" : il nuovo imperdibile fumetto di World of Warcraft : Battle for Azeroth : L'universo di World of Warcraft non è semplicemente quello mostrato all'interno dell'MMORPG e delle sue diverse espansioni ma sono tante le opere appartenenti ad altri media in grado di attirare l'attenzione di tutti i fan interessati a scoprire storie nuove e approfondimenti su questioni e vicende particolarmente interessanti.Il nuovo fumetto di World of Warcraft: Battle for Azeroth è intitolato "Magni - L'Oratore" e segue le vicende del re ...

Un'imperdibile anteprima del nuovo MotoGP al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia : La mostra I COLORI DEL MOTOMONDIALE Il Museo ospita fino al 3 giugno la mostra ideata da Drudi Performance in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, Peraria, Motor Valley dell'Emilia Romagna e ...