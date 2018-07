Un jet | sei jeep e la doppia villa | il primo giorno di Cristiano Ronaldo da juventino

vanityfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) «Yo estoy aquí». Il grido di battaglia diapre ufficialmente una nuova epoca per la Juventus: se arriveranno nuovi successi – come sperano i tifosi – sarà il campo a rivelarlo, di sicuro però l’era-CR7 garantirà alla Vecchia Signora un’attenzione mediatica che poche volte ha avuto nei suoi oltre 120 anni di storia. Lo si è capito subito, guardando l’impennata del titolo in borsa ancor prima che l’acquisto del fenomeno portoghese venisse annunciato, ed è stato confermato dall’entusiasmo al momento del suoblitz a Torino, per la conferenza stampa e le consuete visite mediche. LEGGI ANCHEA Madeira, dov'è iniziato il mitoA due settimane da quel bagno di folla, l’avventura delbianconero sta finalmente per cominciare davvero. È atterrato ieri (domenica 29 luglio, ndr) a Caselle a bordo del suo jet privato Gulfstream G200 da 32 milioni di ...