Un gioco con trofei semplici da ottenere vende di più? La curiosa pratica di alcuni studi

Spunta un'immagine della mappa di Anthem che secondo gli sviluppatori rispecchia più o meno la grandezza finale del mondo di gioco : Tra le tante, molte domande che abbiamo sull'ambizioso RPG di BioWare, Anthem, una riguarda il suo mondo di gioco e quanto questo sarà grande. Di recente, è stata rivelata un'enorme porzione della mappa di Anthem e, a quanto pare, l'immagine comparsa rispecchierebbe quasi nella sua interezza il mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, Brenon Holmes di BioWare ha risposto in una discussione su Reddit, dove veniva chiesto se la mappa mostrata di ...

Digimon Survive : rivelato con un primo trailer il nuovo gioco dei Digimon : Bandai Namco Entertainment ha rivelato Digimon Survive per PlayStation 4 e Nintendo Switch con un primo trailer in occasione del livestream tenutosi a Tokio, riporta Dualshockers.Il gioco è un nuovo capitolo della serie in arrivo sulle console nipponiche Sony e Nitnendo, inoltre nel trailer possiamo avere un primo sguardo ai personaggi, alle ambientazioni del gioco e possiamo anche avere un piccolo assaggio dei combattimenti a turni che si ...

Uccisa a coltellate ad Ancona per 400 euro da spendere per il gioco d'azzardo : arrestato il vicino : Ammazzata per 400 euro dal vicino di casa malato di ludopatia. I carabinieri del Reparto Operativo di Ancona hanno stretto il cerchio attorno alla morte di Emma Grilli, l'85enne trovata dal marito ...

Alcol e gioco d'azzardo - rapporto di Federconsumatori : PERUGIA L'utilizzo problematico di internet, l'abuso nel consumo di Alcol ed il gioco d'azzardo patologico. Se ne è parlato in un convegno presso la sala della Vaccara a Perugia. Il convegno è stata l'...

Controlli di prevenzione truffe ad anziani e gioco d'azzardo : 26 tra Daspo e divieti : Nell'ambito del rafforzamento dell'azione di contrasto alle attività illecite da parte della Polizia di Stato - Divisione Polizia Anticrimine, in particolare nel periodo estivo, caratterizzato da ...

Nuova convenzione per il Benelli. Saranno vietate le pubblicità sul gioco d'azzardo : La delibera è stata illustrata da Roberto Fagnani, assessore allo Sport, che ha fatto presente trattarsi del rinnovo della concessione in scadenza al Ravenna Football Club 1913 spa, un atto ...

Spunta Rainbow Six Patriots in un easter egg di Ghost Recon Wildlands - il gioco mai uscito : Ghost Recon Wildlands nasconde un easter egg dedicato a Rainbow Six Patriots, scovato nel crossover. Non è la prima volta che viene data vita ad una collaborazione tra Ghost Recon Wildlands e un altro titolo di Ubisoft. I giocatori più attenti infatti ricorderanno che già in passato Sam Fisher di Splinter Cell aveva fatto la sua comparsa in Ghost Recon Wildlands con una missione dedicata. Gameinformer solo di recente ha reso noto che è già ...

Quanto contribuisce il gioco d'azzardo alle casse dello Stato italiano? : Il lordo del gioco Secondo il Bollettino delle entrate tributarie 2016, pubblicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef, a marzo 2017, le entrate totali relative ai giochi - che includono ...

IL gioco DEL TRADIMENTO - RAI 2/ Info streaming del film con Rachel Hunter (22 luglio 2018) : Il GIOCO del TRADIMENTO, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel cast: Rachel Hunter, Clayton Chitty e Lane Edwards, alla regia Christie Will Wolf. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:39:00 GMT)

IL gioco DEL TRADIMENTO/ Su Rai 2 il film con Rachel Hunter e Clayton Chitty (oggi - 22 luglio 2018) : Il GIOCO del TRADIMENTO, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel cast: Rachel Hunter, Clayton Chitty e Lane Edwards, alla regia Christie Will Wolf. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:52:00 GMT)

GENOVA - ASSESSORE SERAFINI RASSEGNA DIMISSIONI/ Ultime notizie : Pd contro Bucci "non sa fare gioco di squadra" : GENOVA, ASSESSORE Elisa SERAFINI si dimette: la decisione presa dopo un accesissimo scontro verbale avuto con il sindaco Bucci al termine di una riunione di Giunta? Le indiscrezioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:52:00 GMT)

Spider-Man : gli sviluppatori anticipano il ritorno nel gioco di un iconico villain? : Solo pochi mesi ci separano dall'uscita di Spider-Man, l'atteso titolo sviluppato da Insomniac Games che sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2018 in esclusiva per PS4.Sony si sta divertendo a promuovere il gioco pubblicando una miriade di contenuti a tema Spider-Man, inclusa una interessante pagina del Daily Bugle che potrebbe contenere un indizio sul ritorno nel gioco di uno dei villain iconici dell'Uomo Ragno. Come segnala ...

MagiCats Builder è un platform 2D in cui potete creare i livelli di gioco e condividerli : MagiCats Builder è un platform in 2D in cui potrete dare libero sfogo alla vostra creatività progettando i livelli di gioco. Il motore di gioco offre la possibilità di personalizzare qualsiasi cosa utilizzando un semplice strumento di codifica visiva e di condividere le creazioni con gli altri giocatori ed esplorare i livelli creati dalla comunità. L'articolo MagiCats Builder è un platform 2D in cui potete creare i livelli di gioco e ...

Per il Csm è in pole il genovese Benedetti. Consulta - è in gioco il nome di Alpa : Il professore recordman di preferenze su Rousseau: «Sarebbe un onore per il nostro Ateneo». Alpa jolly anche per la Consulta