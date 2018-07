Udinese | il figlio di Renzi convocato per il ritiro della Primavera

Udinese - il figlio di Renzi convocato dalla Primavera per il ritiro : C'è anche Francesco Renzi, figlio dell'ex premier Matteo Renzi, tra i 27 convocati dell'Udinese Primavera per il ritiro estivo al via oggi ad Ampezzo, dove i giovani bianconeri resteranno fino al 13 ...

Il figlio di Matteo Renzi verso la serie A : in prova con la Primavera Udinese : L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, figlio dell' ex Premier Matteo, che da ieri è in prova con la squadra Primavera bianconera. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto che pubblica un articolo in merito in prima pagina.Il giovane calciatore ha giocato in passato con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare fino a ...