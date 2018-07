Ucciso Kaos | cane-eroe di Amatrice

MORTO KAOS/ Ucciso avvelenato - ma il cane eroe ha già fatto un altro miracolo : KAOS è MORTO. Il cane eroe di Amatrice è stato Ucciso. Il suo istruttore ha scritto parole che fanno capire come anche la morte di un animale può generare conversione. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:53:00 GMT)TERREMOTO/ Operazione "Anubi", quando la sofferenza (degli altri) fa l'uomo ladro, di F. CapollaSTATO-MAFIA/ I buoni motivi per pubblicare su internet motivazioni e sentenze, di S. Sechi

L'addestratore di Kaos - cane eroe di Amatrice : "Sarà difficile dire a mia figlia che è stato Ucciso dalla gente che salvava" : Era nato a Roma 3 anni e mezzo fa Kaos, il cane eroe del terremoto. Ma a 45 giorni la madre aveva smesso di allattarlo. Troppo presto per lo svezzamento. Temevano che non sopravvivesse. E invece "è andata bene - racconta Fabiano Ettorre, il proprietario e addestratore di Kaos - piano piano, è diventato sempre più grande e meno fragile. È diventato un cane con una forza paurosa e una grande voglia di vivere. Era amico ...

L'addestratore di Kaos - cane eroe di Amatrice Ucciso : "Continua a correre - amico mio - Ucciso da un uomo meschino" : Era nato a Roma 3 anni e mezzo fa Kaos, il cane eroe del terremoto. Ma a 45 giorni la madre aveva smesso di allattarlo. Troppo presto per lo svezzamento. Temevano che non sopravvivesse. E invece "è andata bene - racconta Fabiano Ettorre, il proprietario e addestratore di Kaos - piano piano, è diventato sempre più grande e meno fragile. È diventato un cane con una forza paurosa e una grande voglia di vivere. Era amico ...

Terremoto Centro Italia - avvelenato il cane-eroe. L’istruttore : “Kaos - non provare odio per chi ti ha Ucciso”. Il video : È morto Kaos, uno dei cani impegnati nel Terremoto del Centro Italia avvenuto alla fine di agosto del 2016. Il pastore tedesco è stato avvelenato ed è stato ritrovato dal suo istruttore, Fabiano Ettore, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui Kaos è in azione. L'articolo Terremoto Centro Italia, avvelenato il cane-eroe. L’istruttore: “Kaos, non provare odio per chi ti ha ucciso”. Il video proviene da Il ...

