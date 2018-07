Uccisione Kaos | la cucciola Kora prenderà il posto del papà

ilgiornale

: Terremoto, Meloni: Uccisione Kaos gesto infame, da FdI proposta legge contro avvelenamenti animali… - FratellidItaIia : Terremoto, Meloni: Uccisione Kaos gesto infame, da FdI proposta legge contro avvelenamenti animali… - maybluesky53 : RT @MonicaCirinna: L'uccisione di #Kaos richiama tutti a delle responsabilità. Questi reati vanno puniti con più durezza - donatellaluisa : scattata l'indagine dei #Carabinieri_Forestali per l'uccisione a L'Aquila di #Kaos, il cane-eroe di Amatrice. -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Dei vigliacchi hanno ucciso, il cane di Amatrice, il cane-eroe che insieme ai soccorritori ha scavato per cercare i sorpavvissuti a quell'enorme tragedia.E poi li definiscono animali, quando gli animali, qui, sono quelli a due zampe. Il suo addestratore non riesce a darsi pace. Fabiano Ettorre è disperato e su Facebook riversa tutto il suo dolore. E mentre scrive messaggi per ricordare il suo amato, il suo cuore si riempie di rabbia per quella "persona di merda" che "non potrai avere pace finché vivrai". Nonostante la sofferenza, Fabiano e tutto il gruppo di salvataggio devono andare avanti. E lo fanno facendo entrare nella loro grande e essenziale famigliaildi, ha tre mesi ed è la figlia del cane-eroe. Sarà lei a prendere il testimone di, sarà lei ad essere addestrata dal padrone Fabiano Ettorre, che la educherà a svolgere le stesse ...