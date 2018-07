Uccide la compagna poi le fracassa il cranio | le infila in bocca cibo e defeca sul volto

PANDINO - 43ENNE UCCISO A COLPI DI PISTOLA DAVANTI ALLA COMPAGNA/ Ultime notizie : "Ucciderà anche mia figlia" : 43ENNE UCCISO a PANDINO DAVANTI ALLA COMPAGNA. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta oggi pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Ucciso in strada per gelosia. La compagna : «Lo amavo. Ucciderà anche mia figlia» : Un uomo, José Martin Barrionuevo Diaz, peruviano di 43 anni, è stato Ucciso nel pomeriggio in strada in via Fontana a Pandino, nel Cremonese. Secondo le prime informazioni...

Uomo ucciso in strada per gelosia. La compagna : «Lo amavo. Ucciderà anche mia figlia» : Un Uomo, José Martin Barrionuevo Diaz, peruviano di 43 anni, è stato ucciso nel pomeriggio in strada in via Fontana a Pandino, nel Cremonese. Secondo le prime informazioni...

Lite per la cessione d'azienda : Uccide il padre - la compagna di lui e si toglie la vita : Sembravano 'una famiglia unita e felice', come li descrivono gli amici, ma evidentemente qualcosa si era spezzato, trasformando l'affetto tra padre e figlio in risentimento, dovuto alla decisione del ...

CORMANO - Uccide PADRE E COMPAGNA DOPO LICENZIAMENTO/ Seri Cart - azienda trentennale leader nella grafica : Tragedia alla Seri Cart di CORMANO: duplice omicidio-suicidio. 43enne ammazza PADRE e compagnia e poi si toglie la vita. A scoprire i tre corpi, il fratello dell'assassino(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Cormano - licenziato da ditta di famiglia : Uccide padre e compagna | Poi si spara : Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara Continua a leggere L'articolo Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara proviene da NewsGo.

Cormano - Uccide padre e compagna dopo licenziamento/ Seri Cart - gli amici sconvolti dopo strage e suicidio : Tragedia alla Seri Cart di Cormano: duplice omicidio-suicidio. 43enne ammazza padre e compagnia e poi si toglie la vita. A scoprire i tre corpi, il fratello dell'assassino(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Tragedia in una ditta : spara a padre e compagna poi si Uccide : Tre persone sono morte per ferite di arma da fuoco nella tarda serata di ieri all'interno dell'azienda 'Seri Cart' di Cormano (Milano). Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un duplice omicidio-suicidio. Le vittime sono un 60enne, la sua compagna 55enne e il figlio dell'uomo di 43 anni Segui su affaritaliani.it

Uccide il padre e la compagna - poi si suicida. Il genitore lo aveva appena licenziato dall'azienda di famiglia : Era appena stato licenziato da suo padre dall'azienda di famiglia. Per questa ragione, presumibilmente, Maurizio Platini, 43 anni, ieri ha ucciso il genitore e la compagna per poi suicidarsi, all'interno della "Seri Cart" di Cormano, nel Milanese.Secondo quanto rilevato dai carabinieri di Sesto San Giovanni e della Squadra rilievi del Gruppo Monza, coordinati dal pm di Milano Cristiana Roveda, Platini intorno alle 18:30 di ieri ha preso la sua ...

Cormano - licenziato da ditta di famiglia : Uccide padre e compagna | Poi si spara : Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara Continua a leggere L'articolo Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara proviene da NewsGo.

Uccide il padre e la compagna di lui poi si spara : tragedia in un'azienda del milanese : Trovati morti, con diverse ferite da arma da fuoco, nella tarda serata di ieri all'interno dell'azienda 'Seri Cart' di Cormano (Milano). Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di...

Uccide il padre e la sua compagna - poi si toglie la vita : tragedia nel Milanese : Tre persone sono morte per ferite di arma da fuoco nella tarda serata di ieri nell’azienda pubblicitaria “Seri Cart” di Cormano (Milano). Si tratterebbe di un duplice omicidio-suicidio: le vittime sono un 60enne, la sua compagna 55enne e il figlio dell’uomo di 43 anni. A trovarli è stato il figlio minore del 60enne....

Uccide il padre e la sua compagna in azienda : poi si suicida : Omicidio suicidio alla Nuova Seri-Cart di Cormano, in provincia di Milano: le vittime sono Romano Platini, Maurizio Platini e la compagna Anita. Duplice omicidio e suicidio a Cormano La notte...

Cormano - Uccide il padre e la compagna poi si toglie la vita : Prima ha sparato al padre e alla compagna, uccidendoli, poi si è tolto la vita. Sarebbe questa la prima ricostruzione della tragedia che si è consumata nella serata di ieri all'interno dell'azienda ...