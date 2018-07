Ubriaco per le strade di Fasano | scatta una segnalazione

Ivrea - Ubriaco a cavallo : denunciato per guida in stato di ebbrezza : Ivrea, ubriaco a cavallo: denunciato per guida in stato di ebbrezza Ivrea, ubriaco a cavallo: denunciato per guida in stato di ebbrezza Continua a leggere L'articolo Ivrea, ubriaco a cavallo: denunciato per guida in stato di ebbrezza proviene da NewsGo.

Ivrea - Ubriaco in sella a cavallo : multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza : Era in sella a un cavallo, ubriaco. E questo è bastato per essere denunciato dalla polizia: guida in stato di ebbrezza. Vale non solo al volante, quindi. A farne le spese è stato un uomo di 45 anni che l’altra sera, a Ivrea, è stato fermato dagli agenti nel quartiere San Bernardo. Alcuni automobilisti lo hanno visto procedere a zig-zag sulla strada e hanno allertato le forze dell’ordine. Quando la polizia lo ha raggiunto, l’uomo era stato ...

Salerno - Ubriaco fa irruzione in centro d’accoglienza e ferisce un migrante e un’operatrice. Contestato l’odio razziale : ubriaco, fatto irruzione in un centro di accoglienza e si è scagliato prima contro un migrante e poi un’operatrice, colpendoli con calci e pugni e provocando loro un trauma cranico e addominale. È successo nella notte ad Atena Lucana, piccolo centro del salernitano. L’aggressore è un operaio di 33 anni e si trova ora in arresto: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ingiurie, minacce e lesioni, danneggiamento e guida in stato di ...

Ivrea - Ubriaco a cavallo denunciato per guida in stato di ebbrezza : scatta la sospensione della patente : Quando la polizia lo ha fermato l'uomo era a terra, disarcionato, con l'animale accanto. Segnalato alla prefettura: non potrà mettersi neppure al volante

Ubriaco in auto - si butta dal ponte per nascondersi dai carabinieri : Ubriaco in auto, un uomo di Valduggia si butta da un ponticello per nascondersi dai carabinieri, ma fa un volo di sei metri. E' accaduto questa notte a Boca. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it .

Vertice Nato - Juncker non si regge in piedi : barcolla e perde l’equilibrio. È Ubriaco? Lui smentisce : “Ho la sciatica” : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, era presente al Vertice Nato insieme ai leader dei Paesi dell’Alleanza atlantica. Poco prima della cena, però, ci sono stati momenti di preoccupazione: Juncker non si reggeva in piedi, tanto che i presidenti di Finlandia e Ucraina e il primo ministro olandese lo hanno sorretto per diversi minuti. Il video sta facendo il giro dei social e il sospetto – non nuovo – è ...

Perugia - Ubriaco sbaglia casa e danneggia l'auto dei proprietari : Perugia I poliziotti della volante sono intervenuti domenica, in zona San Marco, a seguito di una segnalazione per violazione di domicilio. Sul posto hanno accertato che un cittadino peruviano 45enne, ...

Ubriaco al volante : un feltrino soffia 2 - 8 e perde la patente : I poliziotti lo notano riverso sul volante a lato strada e lo intercettano di nuovo dopo che si è rimesso alla guida

Quattro pattuglie per un Ubriaco : Sottoposto alla prova dell'etilometro gli è stato riscontrato un tasso di 2,85 contro un limite consentito per legge di 0,50: è successo a un automobilista di Bastiola, che si è visto denunciato con ...

Recupera l'amico in panne - ma è Ubriaco : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Recupera l'amico in panne, ma è ...

Ubriaco investe e uccide un uomo : per lui carcere ed "ergastolo della patente" : Non potrà più rimettersi alla guida il geometra milanese 45enne che, con patente sospesa, Ubriaco e a bordo di un'auto senza assicurazione, lo scorso 27 gennaio travolse e uccise un anziano che stava tornando a...