Tutto quello che c' è da sapere sulle elezioni presidenziali in Mali

Tutto quello che non devi fare post depilazione : La risposta della nostra pelle a un metodo di depilazione è sempre molto soggettiva. La qualità della cute e la preparazione della stessa sono fondamentali alla buona riuscita di un trattamento (che sia fai-da-te o eseguito in cabina) e agli effetti indesiderati, se pur minimi che possono insorgere a seguito di una tecnica più o meno traumatica. Tra le problematiche post epilazione più frequenti appare spesso la follicolite: «È causata da ...

Inizia lo spettacolo dell’Eclissi lunare più lunga del secolo : Tutto quello che c’è da sapere sull’evento astronomico in corso : Oggi, 27 Luglio 2018, Italia ed Europa stanno assistendo ad un’eclissi totale di Luna di grande fascino: la Terra si trova metà strada tra la Luna e il Sole, ed il nostro Pianeta sta oscurando completamente la Luna, impedendo ai raggi del Sole di illuminarla. Lo spettacolo è garantito: l’ultima grande eclissi di Luna visibile dal nostro Paese si è verificata il 28 settembre 2015, ed è avvenuta nel cuore della notte (poco visibile a causa ...

La malattia di Marchionne - Tutto quello che c'è da sapere : Mistero sulle settimane precedenti alla scomparsa dell'ex n.1 di Fiat Chrysler. Gli obblighi di un'azienda quotata se un top manager sta male

Mourinho - pressione su Klopp : 'Con Tutto quello che ha speso ora deve vincere' : La Premier League, con uno dei suoi grandi classici come Manchester United-Liverpool, è già cominciata. Non soltanto perché le due squadre si affronteranno nell'ICC domenica in USA, ma perché come ...

Serie A - Tutto quello che devi sapere : La sfida è iniziata. Con la pubblicazione del calendario ufficiale della Serie A per il 2018-2019 è partita anche la nuova stagione del campionato italiano. Campionato che inizierà il 18 agosto e si ...

Eclissi di Luna 27 luglio 2018 : guida su Tutto quello che c’è da sapere : Stanotte, venerdì 27 luglio 2018, assisteremo alla più lunga Eclissi totale di Luna di questo secolo. Ecco di seguito una guida per osservare l’evento e tutto quello che c’è da sapere. Eclissi di Luna 27 luglio 2018: guida su tutto quello che c’è da sapere COSA SUCCEDE Stasera 27 luglio avverrà un’Eclissi totale di Luna a conseguenza di due fattori. Il primo è che il nostro satellite si posizionerà al centro ...

La luna rossa - Tutto quello che c’è da sapere sull’eclissi più lunga del secolo : L’occasione è assolutamente da non perdere. Non perché di eclissi lunari non ce ne siano state e non ce ne saranno altre, ma questa è meglio delle altre. «Come hanno sottolineato in molti», dice Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani, «sarà la più lunga del secolo, ma ha tanti altri vantaggi: viene nel periodo estivo in cui è più facile che il cielo sia limpido e con temperature accettabili la sera. Peraltro in un orario comodo dalle 20 in ...

4 curiosità su Licia Colò : Tutto quello che non sai sulla conduttrice televisiva : Nel momento in cui avevo tutto il mondo sulle spalle, con una bimba da crescere, i miei genitori che si sono ammalati gravemente e una fase professionale incerta, lui c'era. Io pensavo di non farcela,...