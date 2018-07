Turista entra in acqua ma non torna più | familiari la trovano morta | malore per il caldo

Udine - dramma in vacanza : Turista entra in acqua e muore sotto gli occhi dei bagnanti : È accaduto a Lignano Riviera. La donna, una turista tedesca di ottantadue anni in vacanza in Friuli con alcuni parenti, si è sentita male mentre stava facendo un bagno. Probabilmente ha avuto un infarto. Gli altri bagnanti hanno subito dato l’allarme, ma i tentativi di rianimarla sono stati inutili.Continua a leggere