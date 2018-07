Tu chiamale se vuoi elezioni

huffingtonpost

: Esattamente un anno fa....???????? come passa veloce il tempo....tu chiamale se vuoi....emozioni ???? - mafaldina88 : Esattamente un anno fa....???????? come passa veloce il tempo....tu chiamale se vuoi....emozioni ???? - Rosamar96606673 : @La7tv @luigidimaio @OmnibusLa7 Tu chiamale se vuoi, INTERVISTE! Giornalisti così proni non se ne vedevano dai temp… - alexxxxxandro : @Bogazkoi43 @danielecina Tutti gli imbecilli però se sentono legittimati da due mesi a questa parte... tu chiamale se vuoi casualità -

(Di lunedì 30 luglio 2018) La differenza tra rappresentanza e rappresentatività è la politica. Beppe Grillo immagina dei parlamenti perfettamente rappresentativi del corpo elettorale grazie a un meccanismo a sorteggio: ma se così fosse, dovremmo dire addio alla politica e, probabilmente, anche alla libertà.La rappresentatività indica la corrispondenza tra le qualità degli elettori e le qualità degli eletti. Questo significherebbe che se in Italia il 51% è donna, allora anche il parlamento dovrebbe riprodurre la stessa percentuale. E questo varrebbe per l'età, il titolo di studio, la provenienza nord sud, la professione e quant'altro: il 10% degli italiani è operaio? Benissimo, in parlamento il 10% sarà operaio.Pertanto a seconda delle qualità che si scelgono, si compone l'assemblea rappresentativa. La legge elettorale – su ...