Trump | senza sicurezza ai confini | pronto allo shutdown

Come il guerrafondaio Trump ha eliminato uno stato canaglia senza sparare un colpo o perdere un uomo. : Il mondo è stato sull'orlo di una guerra nucleare, per mesi. Quindi la politica del confronto duro ha pagato. Fra ieri ed oggi il meeting diretto fra un presidente degli Stati Uniti ed un leader Nord ...

Mondiali Russia 2018 - l’Iran si ritrova senza scarpini : Nike ritira la fornitura dopo le sanzioni di Trump : Alcuni li hanno chiesti in prestito ai loro compagni di club, altri sono semplicemente andati in un negozio a comprarseli nuovi, come persone comuni. A pochi giorni dalla loro partita d’esordio ai Mondiali di Russia 2018, in programma venerdì 15 giugno contro il Marocco, i calciatori dell’Iran si sono ritrovati senza scarpini. Tutta colpa delle recenti sanzioni decise da Donald Trump contro Teheran, che hanno convinto la Nike a ...

Singapore - vertice tra Kim Jong-un e Trump. Pompeo : "Pronti a dare garanzie senza precedenti" : Grandissima attesa per lo storico faccia a faccia tra Donald Trump e Kim Jong-un. A Singapore è tutto pronto per l'evento, che potrebbe avere ripecussioni molto importanti non solo per la penisola ...

Trudeau al G7 inizia senza Trump : "Non aspetto i ritardatari" : "iniziamo, senza aspettare i ritardatari". Così il padrone di casa del G7, Justin Trudeau, ha bacchettato a distanza il presidente Usa Donald Trump, giunto in ritardo ai lavori di apertura della seconda giornata di G7 sulla parità di genere.Poco dopo, mentre Trudeau stava già parlando e tutti erano già seduti al tavolo dei lavori, è arrivato il tycoon che ha preso posto accanto alla direttrice del Fmi Christine ...

G7 - in Canada Trump contro tutti. Macron : 'Accordi anche senza Usa' : I leader di Canada, Giappone, Francia, Germania, Italia e Regno Unito sono pronti allo scontro, sull'onda dei timori per gli effetti della politica 'America First' sull'economia mondiale. Dopo il ...

Roseanne senza...Roseanne - lo spinoff di The Middle tra i piani ABC post-cancellazione. Trump contro ABC : La tempesta che si è abbattuta su Roseanne Barr, la sua serie tv e ABC non sembra destinata a placarsi in breve tempo. Roseanne (Pappa e Ciccia in Italia) era tornata in onda su ABC con una decima stagione revival e un enorme successo, nonostante qualche remora dei critici e non solo, per il suo appoggio a Trump e le sue battute sempre al limite tra l'offesa e il sarcasmo. Rinnovata per un'undicesima stagione da 13 episodi, la serie è ...