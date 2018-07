Trump riceve Conte alla Casa Bianca «Sta facendo un lavoro fantastico»

Washington - Trump riceve Conte alla Casa Bianca : "Grazie stai facendo un lavoro fantastico" : Tra i due una stretta di mano, seduti fianco a fianco nello Studio ovale.Trump ha detto quindi di apprezzare la politica italiana sull'immigrazione sostenendo che "bisogna essere duri sui confini". ...

Trump riceve Juncker alla Casa Bianca : 20.59 "Siamo alleati, non nemici", così il presidente della Commissione europea Juncker si è rivolto al presidente Usa Trump poco prima dell'atteso faccia a faccia alla Casa Bianca. "Dobbiamo parlare e stare insieme",ha affermato Juncker a pochi giorni dalle aspre polemiche tra Ue e Usa in tema di dazi. "Spero si possa trovare un accordo positivo per tutti, ma servono regole eque per tutti", ha affermato da parte sua Trump, che ha definito ...

