Trump pronto a incontrare il presidente iraniano Rouhani

Trump : senza sicurezza ai confini - pronto allo shutdown : New York, 30 lug., askanews, - 'Se non otterremo la sicurezza al confine dopo molti, molti anni di discussioni nel Paese, non avrei alcun problema' a portare gli Stati Uniti 'allo shutdown', ovvero ...

Trump pronto a incontrare Putin a Mosca : l'annuncio della Casa Bianca : Ne va del destino delle due superpotenze ma anche, in definitiva, del nostro mondo. Con buona pace di chi si oppone per motivi ideologici o politici.

Usa, Trump: "Sono pronto a un vero accordo con l'Iran"

Iran : Trump 'pronto ad un vero accordo' : ANSA, - WASHINGTON, 24 LUG - Donald Trump si è detto "pronto a un vero accordo con l'Iran": lo ha detto durante un incontro con i veterani in Kansas poche ore dopo il tweet esplosivo contro il ...

Usa - Trump : 'Sono pronto a un vero accordo con l'Iran' : Il presidente americano Donald Trump si è detto "pronto a un vero accordo con l'Iran". L'annuncio è arrivato durante un incontro con i veterani in Kansas, a poche ore dal duro attacco nei confronti ...

FINANZA/ Il burrone pronto a far incontrare Trump e l'Italia : L'economia Usa non sta andando male. Tuttavia, come Wile E. Coyote, Trump rischia di portarla oltre un burrone senza accorgersene. Lì troverebbe l'Italia. UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:03:00 GMT)FINANZA & MERCATI/ I successi delle nostre imprese "nascosti" da vitalizi e migranti, di U. BertoneRIPRESA E POLITICA/ Gli errori del Governo Lega-M5s da correggere, di C. Pelanda

Trump : pronto a colpire tutto Made China : 22.45 Il presidente Trump si è detto pronto a imporre nuovi dazi ai prodotti importati dalla Cina per 500 miliardi di dollari. "Cina, Unione europea e altri hanno manipolato le loro valute e i tassi di interesse, mentre gli Usa stanno aumentando i tassi e il dollaro diventa più forte, portando via il nostro grande vantaggio competitivo. Non è una gara a pari condizioni", ha aggiunto, tornando a criticare la Fed: "Stringere ancora sui tassi ...

Guerra dei dazi - Trump pronto a colpire tutti i prodotti made in China. Spunta video hot che potrebbe inguaiarlo : Donald Trump si è detto pronto a imporre dazi su tutti i prodotti esportati negli Usa da Pechino, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. "Non lo faccio per ragioni politiche - ha spiegato il ...

Trump : "Pronto a dazi su prodotti cinesi per 500 mld" : "Non sto facendo questo per politica - conclude Trump -, ma per fare la cosa giusta per il nostro Paese, siamo stati derubati dalla Cina per troppo tempo e questo l'ho detto al presidente Xi".

Dazi : Trump pronto a colpire tutti i prodotti made in China : Donald Trump si è detto pronto a imporre Dazi su tutti i prodotti esportati negli Usa da Pechino, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. "Non lo faccio per ragioni politiche - ha detto il ...

Stati Uniti - Donald Trump pronto a imporre dazi su tutti i prodotti cinesi : La Repubblica popolare ha un surplus negli scambi con gli Usa di circa 375 miliardi di dollari, e fin dalla campagna elettorale Trump aveva detto di volerlo ridurre

Trump pronto ad estendere dazi a tutto il commercio con la Cina? : ... sempre più infiammata dalle polemiche sullo scontro tra governo e Inps e possibili dimissioni del ministro dell'economia Giovanni Tria. Ma procediamo con ordine Il presidente Usa Donald Trump ha ...