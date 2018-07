Trump | Italia stufa di migranti illegali | servono confini forti

Trump : riconosciamo leadership Italia per sicurezza Mediterraneo : New York, 30 lug., askanews, - 'Siamo onorati di annunciare un nuovo dialogo strategico che migliorerà la cooperazione su tanti argomenti, tra cui la sicurezza nel Mediterraneo, dove riconosciamo la ...

Trump elogia Conte : Italia ora ha leadership - farà grandi cose : New York, 30 lug., askanews, - 'L'Italia aveva bisogno di una leadership e ora ce l'ha, Conte farà un grande lavoro per lo sviluppo economico e per questo ci vuole la sicurezza al confine. Conte farà ...

Incontro Trump-Conte alla Casa Bianca - il presidente Usa : «Sui migranti i leader seguano l'Italia» : «Conte è un buon amico sin dall'inizio - ha detto Trump -, siamo entrambi outsider della politica: dobbiamo difendere i sogni dei nostri cittadini» ha detto, annunciando da oggi «un nuovo dialogo ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : "Su politiche migranti Ue segua l'esempio dell'Italia" : Tra i due una stretta di mano, seduti fianco a fianco nello Studio ovale.Trump ha detto quindi di apprezzare la politica italiana sull'immigrazione sostenendo che "bisogna essere duri sui confini". ...

Trump incontra Conte : Gli Usa riconoscono la leadership italiana in Libia : Il governo italiano ha ottenuto il via libera di Donald Trum per la creazione di una cabina di regia italo-americana per tentare di stabilizzare la Libia. Un'inziativa in cui Roma avrebbe un ruolo di ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : «Migranti - l'Europa segua l'Italia». Ok a cabina regia sulla Libia : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...

Trump : Conte sta facendo un lavoro fantastico. Ok alla cabina di regia Italia-Usa per la Libia : Italia e Stati Uniti lavoreranno insieme per stabilizzare la Libia, anche nell’interesse del popolo libico. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump. L’incontro «è andato molto bene» e si creerà una sorta di regia strategica Italia-Usa per quel...

Conte da Trump alla Casa Bianca : «Migranti - l'Europa segua l'Italia». Ok a cabina regia sulla Libia : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...

Trump a Conte : 'Bene la linea dura dell'Italia su migranti e confini' : Parlando dallo Studio Ovale, il leader Usa ha ringraziato il premier italiano "di essere qui" e ha spiegato che "abbiamo sviluppato un'amicizia nel corso del G7 e di alcune telefonate". "Con Italia ...

Conte da Trump alla Casa Bianca : «Sui migranti l'Europa segua l'Italia» : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca . 'Sono molto d'accordo con quello che state facendo sull'immigrazione legale e ...

Trump a Conte : contento per quello che fa Italia su migranti : Washington, 30 lug., askanews, - 'Sono molto Contento di quello che sta facendo l'Italia sull'immigrazione. Parleremo di confini e anche di commercio'. Lo ha detto il presidente americano, Donald ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca «Sui migranti l’Ue segua l’Italia»| : Il presidente del Consiglio accolto alla Casa Bianca per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale allargato alle rispettive delegazioni

Conte da Trump alla Casa Bianca : «Migranti - l'Europa segua l'Italia» : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...

Il premier Conte alla Casa Bianca - Trump : «Europa segua Italia sui migranti» : Il presidente del Consiglio è stato accolto con una calorosa stretta di mano dal presidente americano. Al termine è prevista una conferenza stampa