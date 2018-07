Trump elogia Conte | Italia ora ha leadership | farà grandi cose

Scontro Trump-Rouhani : “non minacciare Usa o la paghi”/ Ultime notizie - Netanyahu elogia pugno duro anti-Iran : Dopo le minacce di Hassan Rouhani arriva la dura replica di Donald Trump che mette in guardia il presidente iraniano aprendo ad un nuovo Scontro tra i due Paesi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Governo - Trump elogia la linea di Conte sull’immigrazione in diretta tv. Poi l’apprezzamento sul premier italiano : “Il primo ministro italiano è fantastico. Sull’immigrazione è molto duro, come me, d’altra parte”. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di un’intervista di circa 30 minuti rilasciata a Fox News. “Essere duri sull’immigrazione paga” ha aggiunto il Presidente. Video Twitter/Fox and Friends L'articolo Governo, Trump elogia la linea di Conte sull’immigrazione ...

Trump elogia Conte : "Grande - essere duri sull'immigrazione paga" : Che i due si erano piaciuti si era capito, dalle foto e dagli sguardi di intesa al G7 in Canada. Il presidente del Consiglio italiano, poi, era stato velocissimo nel dare ragione a Trump non appena questi, sbarcato in Canada, aveva detto che bisognava allargare il summit alla Russia, tornando alla formula del G8. Ora il presidente Usa rende omaggio a Giuseppe Conte, lodandolo pubblicamente. "Il nuovo premier italiano è fantastico - dice nel ...