Trump-Conte | intesa su Libia-migranti | distanti su Russia

Immigrazione - dazi e Libia : Conte incassa il sostegno di Trump : Il premier Giuseppe Conte e Donald Trump hanno tenuto a battesimo quello che il presidente americano ha qualificato come un nuovo «dialogo strategico» tra Italia e Stati Uniti, incentrato sulla cooperazione per la sicurezza nel Mediterraneo a cominciare dalla Libia e dal riconoscimento di un ruolo centrale di Roma. Forti i punti d’intesa sull’Immigrazione e sul delicato capitolo dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e ...

Trump a Conte : "Ok Italia su migranti ma fate la Tap e riequilibriamo il deficit commerciale" : Incontro molto cordiale tra il presidente americano e il premier Italiano con grandi complimenti per la nuova politica di Roma nel Mediterraneo, anche se quando si è parlato di temi economici Trump non ha fatto mancare di sottolineare il punto di vista "America first" anche con "l'amico Giuseppe".

CONTE-Trump ALLA CASA BIANCA/ The Donald : "Ue segua l'Italia sui migranti. Siamo amici" : CONTE-TRUMP ALLA CASA BIANCA: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Trump loda Conte : sull'immigrazione la Ue segua la linea italiana : Il suo consiglio: investite nella Penisola, la sua economia crescerà. Avanti con il Tap A 24 -RED 21:37 Sulla scia di una "nuova amicizia" tra i rispettivi leader, Italia e Usa hanno dato il via a un ...

L’incontro a Washington tra Trump e Conte : Trump ha riconosciuto la leadership dell'Italia nel Mediterraneo e in Libia, e si è complimentato per le politiche del governo italiano sull'immigrazione The post L’incontro a Washington tra Trump e Conte appeared first on Il Post.

Le tre 'questioni cruciali' su cui Conte ha incassato il sì di Trump : 'Io e Conte siamo entrambi outsider della politica', afferma The Donald, utilizzando la frase che Macron aveva utilizzato a suo tempo per sottolineare le sue affinità con Trump, un idillio poi ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca<br>Trump : "Bene la linea dura sui migranti" : ...

Migranti - Conte da Trump : “Su questione Libia avremo cabina di regia insieme a Stati Uniti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto alla Casa Bianca in una conferenza stampa congiunta con il presidente americano Donald Trump ha detto: "Con questo proficuo incontro abbiamo compiuto ulteriore passo in avanti per aggiornare la nostra cooperazione: siamo due governi del cambiamento, tante cose ci uniscono".Continua a leggere

Conte : mio governo e quello Trump sono governi del cambiamento : Washington, 30 lug., askanews, - 'Il mio governo e quello di Trump sono governi del cambiamento, per migliorare la vita del popolo'. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso ...

Migranti - Conte : Trump è dalla nostra parte : Washington, 30 lug., askanews, - 'Ho illustrato al presidente Trump l'approccio innovativo dell'Italia. Abbiamo detto all'Europa di non lasciare tutto il peso dell'immigrazione sui paesi di appoggio ...

Trump elogia Conte : Italia ora ha leadership - farà grandi cose : New York, 30 lug., askanews, - 'L'Italia aveva bisogno di una leadership e ora ce l'ha, Conte farà un grande lavoro per lo sviluppo economico e per questo ci vuole la sicurezza al confine. Conte farà ...

Incontro Trump-Conte alla Casa Bianca - il presidente Usa : «Sui migranti i leader seguano l'Italia» : «Conte è un buon amico sin dall'inizio - ha detto Trump -, siamo entrambi outsider della politica: dobbiamo difendere i sogni dei nostri cittadini» ha detto, annunciando da oggi «un nuovo dialogo ...