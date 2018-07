Trump a Conte | Ok Italia su migranti ma fate la Tap e riequilibriamo il deficit

Le tre 'questioni cruciali' su cui Conte ha incassato il sì di Trump : 'Io e Conte siamo entrambi outsider della politica', afferma The Donald, utilizzando la frase che Macron aveva utilizzato a suo tempo per sottolineare le sue affinità con Trump, un idillio poi ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca<br>Trump : "Bene la linea dura sui migranti" : ...

Migranti - Conte da Trump : “Su questione Libia avremo cabina di regia insieme a Stati Uniti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto alla Casa Bianca in una conferenza stampa congiunta con il presidente americano Donald Trump ha detto: "Con questo proficuo incontro abbiamo compiuto ulteriore passo in avanti per aggiornare la nostra cooperazione: siamo due governi del cambiamento, tante cose ci uniscono".Continua a leggere

Conte : mio governo e quello Trump sono governi del cambiamento : Washington, 30 lug., askanews, - 'Il mio governo e quello di Trump sono governi del cambiamento, per migliorare la vita del popolo'. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso ...

Migranti - Conte : Trump è dalla nostra parte : Washington, 30 lug., askanews, - 'Ho illustrato al presidente Trump l'approccio innovativo dell'Italia. Abbiamo detto all'Europa di non lasciare tutto il peso dell'immigrazione sui paesi di appoggio ...

Trump elogia Conte : Italia ora ha leadership - farà grandi cose : New York, 30 lug., askanews, - 'L'Italia aveva bisogno di una leadership e ora ce l'ha, Conte farà un grande lavoro per lo sviluppo economico e per questo ci vuole la sicurezza al confine. Conte farà ...

Incontro Trump-Conte alla Casa Bianca - il presidente Usa : «Sui migranti i leader seguano l'Italia» : «Conte è un buon amico sin dall'inizio - ha detto Trump -, siamo entrambi outsider della politica: dobbiamo difendere i sogni dei nostri cittadini» ha detto, annunciando da oggi «un nuovo dialogo ...

Conte alla Casa Bianca alle prese con il pragmatismo del presidente Trump : ROMA Dai dazi alla Russia, passando per la Tap e gli F35. Le affinità ideologiche tra il presidente americano Donald Trump e Giuseppe Conte sono molte. Anche perché Trump non fa distinzioni tra Matteo ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : "Su politiche migranti Ue segua l'esempio dell'Italia" : Tra i due una stretta di mano, seduti fianco a fianco nello Studio ovale.Trump ha detto quindi di apprezzare la politica italiana sull'immigrazione sostenendo che "bisogna essere duri sui confini". ...

Trump incontra Conte : Gli Usa riconoscono la leadership italiana in Libia : Il governo italiano ha ottenuto il via libera di Donald Trum per la creazione di una cabina di regia italo-americana per tentare di stabilizzare la Libia. Un'inziativa in cui Roma avrebbe un ruolo di ...

Conte : ok Trump nuovo approccio migranti : 20.38 "Ho illustrato a Trump l'approccio innovativo sul tema dei migranti", un approccio che "Trump sta apprezzando". Così il premier Conte dopo l'incontro con il presidente Usa alla Casa Bianca. Nel corso della conferenza stampa congiunta,Conte sottolinea di aver espresso soddifazione per l'intesa Usa-Ue: "Fondamentale avere un rapporto commerciale più equo".E c'è"accordo sulla necessità di diversificare le fonti energetiche". "Fondamentale ...

Trump incontra Conte : Nascerà una cabina di regia italo-americana sulla Libia. : Il governo italiano avrebbe ottenuto il via libera di Donald Trum per la creazione di una cabina di regia italo-americana per tentare di stabilizzare la Libia. Sarebbe il principale risultato dell'...

