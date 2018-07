Trump a Conte | ' Bene linea dura Italia su migranti e confini'

Trump ringrazia Conte - "ottimo lavoro" : 18.56 " Conte sta facendo un ottimo lavoro". Così il presidente Usa, Trump , ricevendo il premier italiano alla Casa Bianca "Sono molto d'accordo su quello che state facendo sull'immigrazione", ha aggiunto, "bisogna essere duri sui confini". E ha sottolineato l'affinità avuta con il premier italiano nel corso del G7 in Canada. "Grazie, per me è un onore essere qui", ha replicato Conte .

Migranti : Trump ringrazia Conte - "fai un lavoro fantastico" : Il presidente americano Donald Trump ha ringrazia to il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'azione dell'Italia sui Migranti . "Grazie stai facendo un lavoro fantastico. Sono molto d'accordo con il lavoro che stai facendo sull'immigrazione legale e illegale", ha detto Trump . Tra i due una stretta di mano, seduti fianco a fianco nello Studio ovale. Trump ha detto di apprezzare la politica ...

Conte alla Casa Bianca per il vertice con Trump : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente americano Donald Trump. Conte e Trump dopo la firma del Libro degli ospiti nella Roosevelt Room, si sono spostati nello Studio Ovale per un faccia a faccia al quale seguirà il bilaterale allargato alle rispettive delegazioni e alle 14 (ora locale, le 20 in Italia) la conferenza stampa congiunta.