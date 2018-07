Tron è più veloce di Ethereum ma non di EOS | Stratis | NANO e Zilliqa

Inizia lo spettacolo dell’Eclissi lunare più lunga del secolo : tutto quello che c’è da sapere sull’evento asTronomico in corso : Oggi, 27 Luglio 2018, Italia ed Europa stanno assistendo ad un’eclissi totale di Luna di grande fascino: la Terra si trova metà strada tra la Luna e il Sole, ed il nostro Pianeta sta oscurando completamente la Luna, impedendo ai raggi del Sole di illuminarla. Lo spettacolo è garantito: l’ultima grande eclissi di Luna visibile dal nostro Paese si è verificata il 28 settembre 2015, ed è avvenuta nel cuore della notte (poco visibile a causa ...

AsTronomia - stanotte l’eclissi di Luna più lunga del secolo : i consigli degli esperti per seguirla : Tutto pronto per stasera, quando si verificherà l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. E’ un “appuntamento imperdibile con una eclissi totale di Luna davvero super” commenta Marco Galliani dell’Inaf. “La sua fase di totalità -spiega- sarà infatti la più lunga tra tutte le ...

AsTronomia - è la notte dell'eclissi di Luna più lunga del secolo : Roma, 27 lug., askanews, - Stasera occhi puntati al cielo per l'appuntamento con l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo. La fase di totalità, che durerà ben 103 minuti, si verificherà tra le 21.

AsTronomia - il 27 luglio l'eclissi di Luna più lunga del secolo : Roma, 23 lug., askanews, - Se il cielo sarà sgombro di nuvole, la notte del 27 luglio ci offrirà uno spettacolo indimenticabile: l'eclissi totale di Luna con una durata record - ben 103 minuti - che ...

AsTronomia : ecco 10 cose interessanti da sapere sulla “Luna di sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

UOMINI E DONNE/ Ex cavaliere vince la fascia : "Il babbo più bello d'Italia Gold 2018" - ecco chi è (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani è amatissima anche per i suoi look, simbolo di eleganza. ecco tutti i segreti della nota dama(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:36:00 GMT)

#AmazonPrimeDay2018 : i prodotti più acquistati dagli italiani non sono quelli di eletTronica : I giorni dell’Amazon Prime Day 2018 si sono conclusi con un grande successo considerando che in tutto il mondo sono stati venduti oltre 100 milioni di prodotti. Questo grande successo ha fatto alzare la capitalizzazione di mercato della società Amazon che ha superato per la prima volta i 900 miliardi di dollari, facendola avvicinare ad Apple, che ha una capitalizzazione di circa 936 miliardi di dollari. Il Prime Day è ...

AsTronomia : l’universo primordiale di Planck è sempre più nitido : A cinque anni dalla realizzazione della prima immagine dell’universo a microonde ottenuta dalla missione Planck dell’ESA, di fatto la più estesa ed accurata visione dell’universo primordiale oggi a nostra disposizione, il consorzio di Planck oggi ha reso pubblica la cosiddetta legacy data release: l’ultima – definitiva – versione dei dati raccolti dalla strumentazione di bordo della sonda, che vede una importante partecipazione sia scientifica ...

Toto-Rai : settimana decisiva per le polTronissime. Carlo Freccero e Milena Gabanelli i candidati più gettonati : La settimana della Rai - ammesso che non si decida di prendere altro tempo, visto che non si è ancora trovata la quadra per la Cassa Depositi e Prestiti - comincia alla ricerca di un accordo tra ...

UOMINI E DONNE/ Nilufar e Luigi sempre più amici - e Sara Affi Fella? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza? (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:29:00 GMT)

Perché convengono di più i buoni pasto eletTronici : buoni pasto (Foto: Getty Images) In Italia quasi 2 milioni e mezzo di lavoratori usano i buoni pasto. Parliamo di circa un milione e 600mila lavoratori nel settore privato e 900mila nel pubblico. Un mercato importante quello dei buoni pasto in Italia, con un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro, tanto da rappresentare lo 0,72% del prodotto interno lordo, con 190mila posti di lavoro creati tra lavoro diretto e indiretto. “Il mercato ...

Ronaldo alla Juventus - VelTroni : “l’acquisto più importante del calcio italiano” : “Non posso che essere felice, e’ sicuramente l’acquisto piu’ importante nella storia del calcio italiano paragonabile a quello di Maradona. E’ una grande occasione per tutto il calcio italiano che ora avra’ gli occhi di tutto il mondo addosso: facciamoci trovare pronti e all’altezza”. Il tifoso juventino Valter Veltroni non puòche gioire per l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. ...

