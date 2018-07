Triathlon | World Series Edmonton 2018 | importante conferma per Steinhauser | in ripresa

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : l’Australia vince l’ultima prova stagionale della staffetta mista : Va all’Australia la terza ed ultima prova stagionale della staffetta mista delle World Series di Triathlon: ad Edmonton, in Canada, nella gara con il maggior numero di team iscritti, la formazione oceanica ha preceduto USA e Nuova Zelanda. Hanno portato a termine la prova 15 squadre racchiuse, sul traguardo, in poco più di 5 minuti. Dopo il quarto posto di Nottingham e la piazza d’onore ai Mondiali di Amburgo, l’Australia ha ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : Mario Mola e Vicky Holland vincono la tappa canadese - nona Steinhauser migliore azzurra : Poche soddisfazioni per i colori italiani nella tappa canadese di Edmonton della World Series di Triathlon 2018. Erano al via solamente due atlete, che si sono piazzate in nona e 17esima posizione, mentre tra gli uomini non c’era nessun azzurro. Le due prove sono state vinte, rispettivamente, dallo spagnolo Mario Mola e dalla britannica Vicky Holland. Tra gli uomini, come detto, vittoria per lo spagnolo Mario Mola con il tempo complessivo ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : l’Italia schiera Alice Betto e Verena Steinhauser : Le World Series di Triathlon fanno tappa in Nordamerica: nel weekend si disputeranno le gare su distanza sprint ad Edmonton, in Canada. Prevista anche la terza ed ultima gara di staffetta mista della stagione, dopo i Mondiali di Amburgo. Prima delle Finali di metà settembre, a fine agosto spazio ancora per la tappa di Montreal. Non difenderà la vittoria della scorsa stagione la triatleta delle Bermuda Flora Duffy, che ha dato forfait dopo ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : il nono posto nella staffetta mista soddisfa Joel Filliol : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Amburgo, in Germania, ha vissuto, oltre che delle gare individuali di sabato, soprattutto del titolo mondiale nella staffetta mista. Il nono posto dell’Italia ha pienamente soddisfatto l’Olympic Performance Director Joel Filliol che alla vigilia aveva affermato di puntare alla top 10. Queste le sue parole al sito federale: “L’Italia ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : il titolo mondiale nella staffetta mista è della Francia. Italia nona : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Amburgo, in Germania, oggi mette in palio il titolo mondiale nella staffetta mista. Abdica l’Australia, seconda, la vittoria va nettamente alla Francia. Terzo gradino del podio per gli USA, mentre l’Italia migliora il 15° posto dello scorso anno, classificandosi nona. La Francia chiude la prova in 1:20’06”, precedendo di ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : vincono Mario Mola e Cassandre Beaugrand : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: oggi le World Series hanno fatto tappa ad Amburgo, in Germania, dove sono andate in scena le prove individuali, maschile e femminile, con le vittorie dell’iberico Mario Mola e della francese Cassandre Beaugrand. Italiane: 17ma Verena Steinhhauser, 20ma Angelica Olmo, ritirata Alice Betto. Ritiro anche Delian Stateff tra gli uomini. Domani sarà in palio il titolo mondiale ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : continua la corsa verso Tokyo 2020. In palio il titolo iridato nella staffetta mista : continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: prossima tappa delle World Series sarà quella di Amburgo, in Germania, che andrà in scena tra domani e domenica. Sabato 14 infatti sarà la volta delle prove individuali, maschile e femminile, mentre il giorno seguente sarà in palio il titolo mondiale nella staffetta mista. nella gara maschile, che scatterà domani alle 16.40, sarà in gara per l’Italia il solo Delian Stateff, ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : tra le donne vince Sophie Caldwell - sospesa la gara maschile per il meteo : La cittadina ungherese di Tiszaujvaros è stata sede della World Cup di Triathlon per la 22esima volta, ma in questa occasione è successo qualcosa di mai visto prima: la gara maschile è stata interrotta a metà per colpa di una tempesta con raffiche di vento fortissime che hanno impedito il proseguimento a livello di incolumità per atleti e spettatori. La finale femminile, invece, si è disputata normalmente e ha visto la vittoria della britannica ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : buona prova degli italiani nelle semifinali delle prove sprint - in cinque vanno in finale : buona prova per le ragazze italiane nelle semifinali delle prove sprint nella tappa magiara di Tiszaujvaros valevole per la Coppa del Mondo 2018. nelle sei semifinali odierne (tre per gli uomini e tre per le donne) tutte le nostre rappresentanti passano alla finale di domani, mentre tra gli uomini passano in due. Domani, a rappresentare i nostri colori, dunque, ci saranno Alessia Orla, Giorgia Priarone e Ilaria Zane, mentre tra gli uomini ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : sette azzurri per un posto al sole : Gara sprint con format particolare: la tappa magiara della World Cup di Triathlon, che si terrà nel fine settimana a Tiszaujvaros prevede, sia per la gara maschile che per quella femminile, tre semifinali di sabato e la finale di domenica. Gara conclusiva con 30 atleti: si qualificheranno da ciascuna semifinale i primi nove più i migliori tre tempi di ripescaggio. Previsti 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. Tra gli uomini presenti ...

World Cup Triathlon Anversa 2018 : Summer Cook vince la prova sprint davanti a Potter e ad una ottima Steinhauser : La statunitense Summer Cook vince la tappa di Anversa, Belgio, della World Cup 2018 di Triathlon e centra il sesto successo in questa manifestazione. L’atleta classe 1991 ha chiuso la sua prova sprint con il tempo di 1:02.52 e ha staccato la britannica Beth Potter di 19 secondi. Ottimo terzo posto per la nostra Verena Steinhauser che si ferma ad appena due secondi dalla piazza d’onore dato che ne perde ben 25 da Cook nella prova di ...

Triathlon - World Cup Anversa 2018 : saranno nove gli azzurri al via. Padroni di casa da battere : Dopo la scorpacciata di Cagliari, che ha portato due italiani sul podio e buoni piazzamenti tra le donne, la World Cup di Triathlon riparte dal Belgio, precisamente da Anversa, dove domenica si gareggerà su distanza sprint. Al via per l’Italia ci saranno nove atleti, dei quali solo due convocati da Joel Filliol, mentre gli altri sono iscritti a titolo personale. Per la gara maschile Fillol ha scelto Delian Stateff, vincitore in quel di ...

Triathlon - World Cup Huatulco 2018 : in Messico Davide Uccellari è il miglior italiano - settimo : A Huatulco si è disputata oggi la tappa messicana della World Cup di Triathlon: la gara si è svolta su un tracciato che prevedeva 750 metri a nuoto, 20 in bici e 5 km di corsa. Tre gli azzurri presenti, con Davide Uccellari ottimo settimo. Tommaso Crivellaro ha chiuso 29°, mentre Luca Facchinetti si è classificato 38°. Nella gara maschile si è imposto il padrone di casa, il messicano Rodrigo Gonzalez, che ha coperto il tracciato in ...