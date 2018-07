Trial delle Nazioni – I convocati azzurri per la rassegna in Repubblica Ceca

sportfair

: Il Trial delle Nazioni andrà in scena il 22 e 23 settembre a Sokolov, in Repubblica Ceca. In attesa dell'importante… - GiornaleLORA : Il Trial delle Nazioni andrà in scena il 22 e 23 settembre a Sokolov, in Repubblica Ceca. In attesa dell'importante… - SportPiceno : Trial delle Nazioni Presentate le squadre azzurre - SportPiceno : New post: Trial delle Nazioni Presentate le squadre azzurre -

(Di lunedì 30 luglio 2018): presentate le squadre azzurre per la competizione inIlandrà in scena il 22 e 23 settembre a Sokolov, in. In attesa dell’importante evento, oggi a Barzio (LC) – nel contesto della quarta prova del Campionato Italiano Outdoor e alla presenza del Vice Presidente FMI, Vittorio Angela, e del Coordinatore della Direzione Tecnica FMI, Raffaele Prisco – sono state presentate le squadre della Maglia Azzurra maschile e femminile. Per la prima volta nella competizione riservata alle nazionali, sia gli uomini che le donne disputeranno la gara di domenica, dopo le qualifiche del sabato. Il Commissario Tecnico FMI, Fabio Lenzi, ha convocato: Squadra Maschile Matteo Grattarola. Nato a Bellano (LC) il 02/02/1988. Moto: Montesa. Team: Sembenini Nils Red Moto. Moto Club: G.S. Fiamme Oro Luca Petrella. Nato a Lecco il ...