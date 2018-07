Tratta | Mattarella | ' Nessun paese è immune | serve reazione morale'

STRAGE BORSELLINO - IL RICORDO DI MATTARELLA/ Ultime notizie - giudici : "Trattativa Stato-mafia accelerò morte" : Paolo BORSELLINO, a Palermo si ricorda la STRAGE di via D’Amelio. La figlia Fiammetta: “Troppi depistaggi, voglio capire chi c'è dietro". Oggi, 19 luglio, giorno di commemorazione(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Incontro Salvini-Mattarella - il Quirinale : 'Trattati solo temi di politica interna' : Il leader della Lega aveva a gran voce parlato di "attentato alla democrazia" nei confronti di una forza politica italiana portato avanti da alcuni giudici. Il tema del rapporto politica-magistrati e,...

"Sull'Iva non si Tratta". Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

Giorgia Meloni a Sky TG24 : Mattarella ha fatto errori nella Trattativa - : La leader di Fratelli d'Italia è ospite de L'Intervista di Maria Latella. Tema della puntata il rapporto tra FdI e il governo Lega-M5s guidato da Giuseppe Conte

M5S-Lega - il governo Conte ha giurato davanti a Mattarella. Salvini : Savona per riconTrattare regole Ue : La cerimonia al Quirinale. Per primo il presidente del Consiglio, seguito dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il rito della campanella a Palazzo Chigi con il passaggio dalle mani di Gentiloni in quelle del nuovo presidente del Consiglio. La squadra si compone di 18 ministri, più il capo del governo...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si Tratta di nuovo per un governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

[Il punto] "I cittadini italiani hanno il diritto di cambiare i Trattati e Mattarella può essere criticato" : Il Paese diviso Intanto l'Italia è spaccata: da una parte chi ritiene giusto il nein del Capo dello Stato a Paolo Savona ministro dell'Economia e chi pensa il contrario. Su un fronte chi difende l'...

Si riapre la Trattativa per il governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Si riapre la Trattativa per il governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Sergio Mattarella - svelata la Trattativa riservata. 'Perché non volete Giorgetti?' - una bomba dal Quirinale : Il dramma istituzionale in corso tra Quirinale , Lega e M5s regala anche un fatto mai accaduto prima: viene rivelata la trattativa, tradizionalmente riservata, tra il presidente Sergio Mattarella , ...

Matteo Salvini - lo sfogo con i fedelissimi sul veto di Mattarella : 'Basta Trattare - andiamo al voto' : La tensione in casa Lega alla vigilia della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale ha spinto Matteo Salvini a convocare i suoi in via Bellerio a Milano per valutare anche l'ipotesi che, fino a ...