Tour de France 2018 | il fallimento degli scalatori puri Da Bardet a Quintana | tutti

oasport

: Alexander Kristoff sfata il tabù della volata di Parigi sui Campi Elisi! ??????? Geraint Thomas vince il Tour de Fra… - Eurosport_IT : Alexander Kristoff sfata il tabù della volata di Parigi sui Campi Elisi! ??????? Geraint Thomas vince il Tour de Fra… - Gazzetta_it : A @LeTour de France: per @GeraintThomas86 è il giorno della passerella ai Campi Elisi - Eurosport_IT : 27 luglio 1998: vent'anni fa, Marco Pantani ci fece innamorare con un'impresa epica sul Galibier al Tour de France.… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Glihannodeluso alde. Questa Grande Boucle si è rivelata particolarmente ostica per questi corridori, che hanno fallito l’assalto al podio. Un risultato che dimostra come nel ciclismo moderno solo gli atleti più completi possano lottare per la vittoria di un grande giro. Tra i favoriti della vigilia c’erano infatti Romaine Nairo, che non hanno saputo però rispettare il pronostico, chiudendo lontano dai migliori. Ilse ha provato più volte l’azione in salita, ma non ha mai trovato lo scatto decisivo nei momenti chiave. Il colombiano invece è riuscito a conquistare una tappa, trionfando a Saint-Lary-Soulan, ma poi è andato alla deriva, chiudendo in 10ma posizione nella generale. Nulla da fare nemmeno per il compagno di squadra Mikel Landa, settimo dopo unmolto altalenante o Ilnur Zakarin, mai in lotta per le ...