Tour de France 2018 | Geraint Thomas si gode la vittoria | ' Una gioia pazzesca'

Tour de France - i guadagni delle squadre : Sky davanti a tutti con oltre 700mila euro : Non ci sono solo gloria ed emozioni da portare a casa per i corridori e le squadre del Tour de France. La più grande e prestigiosa corsa di Ciclismo al mondo distribuisce anche un montepremi di tutto rispetto, che supera i due milioni di euro complessivi. Sia i piazzamenti della classifica generale che quelli delle singole tappe prevedono un premio in denaro, così come le graduatorie secondarie. Al termine del Tour, è stata immancabilmente la ...

Tour de France - la storia di un eroe : Craddock corre con la scapola rotta e raccoglie 200mila dollari : Il 26enne americano si è fratturato la scapola durante la prima tappa, ma ha voluto tagliare il traguardo a Parigi

Cartoline dal Tour de France : I grandi classici (girasoli e Arco di Trionfo), ma anche prospettive più insolite The post Cartoline dal Tour de France appeared first on Il Post.

Tour de France 2018 : il fallimento degli scalatori puri. Da Bardet a Quintana - tutti lontani dal podio : Gli scalatori puri hanno tutti deluso al Tour de France 2018. Questa Grande Boucle si è rivelata particolarmente ostica per questi corridori, che hanno fallito l’assalto al podio. Un risultato che dimostra come nel ciclismo moderno solo gli atleti più completi possano lottare per la vittoria di un grande giro. Tra i favoriti della vigilia c’erano infatti Romain Bardet e Nairo Quintana, che non hanno saputo però rispettare il ...

Tour de France 2018 : il pagellone finale. Geraint Thomas e la Sky dominanti - che sfortuna Vincenzo Nibali : Si è concluso dopo 21 giorni entusiasmanti il Tour de France 2018: tempo di giudizi dunque. Andiamo a rivivere la Grande Boucle con le pagelle dei protagonisti. Geraint Thomas, voto 10: un Tour de France magnifico per il gallese, visibilmente emozionato in quel di Parigi. Un’impresa unica e piuttosto inaspettata: i valori si erano visti al Giro del Delfinato, ma nessuno avrebbe immaginato che avesse potuto tenere una condizione simile per ...

Tour de France – Il segreto del successo di Kristoff : “ho studiato le volate degli anni passati - ero un po’ indietro ma…” : Alexander Kristoff si è aggiudicato l’ultima tappa del Tour de France grazie ad uno studio attento delle volate degli scorsi anni L’ultima tappa del Tour de France, nonostante fosse una ‘semplice passarella’, con i discorsi legati alla classifica ormai conclusi nella giornata di sabato, era molto ambita dai velocisti. Erano in molti a voler tagliare per primi il prestigioso traguardo di Parigi, ma è stato Alexander ...

Tour de France – Geraint Thomas commovente : “sono caduto a terra un sacco di volte - adesso è un sogno!” : Discorso commovente di Geraint Thomas sul podio del Tour de France: il coronamento di un bellissimo sogno dopo anni di duro lavoro e grandi difficoltà Finita la tappa conclusiva, il Tour de France 2018 è finalmente terminato. La Grande Boucle ha premiato Geraint Thomas, finito sul gradino più alto del podio vestito della tanto agognata maglia gialla. Il gallese, durante il discorso di rito, è apparso davvero emozionato per un successo che ...

Tour de France : i segreti del successo del Team Sky : Per 21 tappe, eh già anche le crono individuali e a squadre, e forse anche nei giorni di riposo, si è vista davanti la maglia bianca con l'orca sulle spalle: sul petto tanto nero, al centro la scritta ...

Infortunio per Fabian Cancellara : il ciclista costretto a guardare il Tour de France dall’ospedale! [FOTO] : Incidente con la bici e Infortunio per Fabian Cancellara: il ciclista svizzero rimedia un piede rotto ed è costretto a guardare il Tour de France dall’ospedale Brutto incidente occorso a Fabian Cancellara. Mentre era uscito per una pedalata nella giornata di ieri, il ciclista svizzero è stato protagonista di una brutta caduta, terminata con un piede rotto e una conseguente operazione in ospedale. L’intervento è riuscito perfettamente e ...

Tour de France - Parigi incorona Thomas a Kristoff l ultimo sprint : Detto questo, è stato pur sempre il Tour, ed è per questo che Geraint Thomas, al di là di quello che è stato il Giro e al di là di quello che saranno la Vuelta e il campionato del mondo, è di diritto ...

Tour de France 2018 – Geraint Thomas - il discorso della vittoria : “Da bambino sognavo questo momento. Inseguite i vostri sogni” : Geraint Thomas ha ufficialmente vinto il Tour de France 2018. Il 32enne ha trionfato nella Grande Boucle al termine di tre settimane durissime ma in cui il gallese si è sempre ben comportato contenendo tutti gli avversario. Partito come gregario di Chris Froome, l’uomo del Team Sky si è poi scatenato strada facendo e ha così ottenuto il primo trionfo in una grande corsa a tappe. L’ex pistard, Campione Olimpico nell’inseguimento ...

Tour de France - Thomas in trionfo a Parigi. Kristoff conquista l'ultima tappa : PARIGI - Alexander Kristoff ha vinto oggi la ventunesima e ultima tappa dell'edizione numero 105 del Tour de France , la Houilles-Parigi, di 116 chilometri. Il norvegese della Uae Emirates si è ...

Tour de France – Dai sorrisi di Kristoff al trionfo di Thomas : le immagini più belle del podio [GALLERY] : La 105ª edizione del Tour de France si chiude con l’assegnazione dei premi finali, il riconoscimento più prezioso va al vincitore Thomas Il britannico Geraint Thomas vince la 105ª edizione del Tour de France e sfila in trionfo sugli Champs Elysees, a Parigi. Sul podio, dopo il ciclista del Team Sky, anche l’olandese Tom Dumoulin della Sunweb e il capitano del Team Sky Chris Froome, che chiude terzo. Gallese, Thomas è il terzo ...