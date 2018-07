Torino Roberto Buetto morto in un incidente in strada Druento

Torino - la Lega propone di togliere la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Non solo la richiesta di revocare la scorta a Roberto Saviano: dal capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino arriva anche una mozione per chiedere di togliere la cittadinanza onoraria allo scrittore e giornalista. Il consigliere del Carroccio Fabrizio Ricca sostiene che Saviano non meriti la cittadinanza perché non è mai andato a ritirarla in dieci anni e non abbia intenzione di farlo.Continua a leggere